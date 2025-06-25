Через ракетний удар по Києву 15-річний Кирило втратив батьків та дідуся: трагічна історія

Батьки Кирила, які загинули під час атаки на Київ / © ТСН

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Через ракетний удар по Києву 15-річний хлопець втратив майже всю родину. У помешканні загинула його мама, тато та дідусь.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан.

На місці ракетного удару по житловому будинку триває розбір завалів. Зараз звідти вивозять сміття.

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На четвертому поверсі житлового будинку у двох квартирах мешкала родина 15-річного Кирила. Там була його мама, тато та дідусь. Сам Кирило з бабусею цієї трагічної ночі був на дачі. Це врятувало їм життя.

Мати Кирила та QR-код, щоб допомогти хлопцю / © ТСН

«Ця сім’я — це коли, як кажуть, коли люди кохають одне одного, вони завжди разом. Вони завжди були разом, вони посміхались, раділи», — каже Наталія Ситник, голова батьківського комітету школи, в якій навчається хлопець.

Однокласники Кирила відкрили збір для хлопця. Зараз вдалось зібрати 1 млн 200 тисяч грн. На ці кошти планують купити квартиру для хлопця.

«Мета — зібрати 2 млн грн, щоб купити дитині квартиру, бо в нього нічого не залишилось», — каже Наталія Ситник.

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У школі кажуть, що до збору коштів долучився весь навчальний заклад та невідомі люди.

Сьогодні Кирило та його бабуся прощатимуться із своїми рідними.

Нагадаємо:

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, де в будинок влучила російська ракета 23 червня. Загинуло дев’ять людей.

Вночі проти 23 червня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста.

Найтяжчі наслідки — в Шевченківському, де було зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що ракета, яка прилетіла у п’ятиповерхівку, пробила все до підвалу і навіть сам підвал.

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