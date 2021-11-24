Через рекордну захворюваність на коронавірус в Німеччині посилюють обмеження: невакцинованим усюди зась

Через рекордну захворюваність на коронавірус в Німеччині посилюють обмеження: невакцинованим усюди зась

У Німеччині дедалі частіше лунають вимоги ввести обов’язкову вакцинацію для всіх.

Рекорд захворюваності на коронавірус знову фіксують у в Німеччині - за останню добу в країні майже 67 тисяч хворих. Країна наближається до цифри 100 тисяч загиблих за весь час пандемії коронавірусу. Від поїздок до Німеччини застерігає уряд Сполучених Штатів. Подолати хвилю коронавірусу там намагаються новими обмеженнями і фактичним локдауном для невакцинованих.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

До кінця зими німці або вакцинуються, або одужають від коронавірусу, або помруть - так ситуацією описав виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан.

За останню добу майже 67 тисяч нових хворих, 335 померлих. «Якимось чином ми цю хвилю подолаємо. Якось ми це переживемо. Але люди втомилися, вони зламані, вони виснажені. І ми вже втратили багато співробітників за останній рік», - каже керівник інтенсивної терапії лікарні Святого Антонія професор Уве Янсенс.

«Це вже є окремі спалахи хвороби. Уся Німеччина – це один великий спалах. Це надзвичайна ситуація в країні. Ми мусимо екстрено гальмувати2, - каже президент інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

Від сьогодні в Німеччині діють нові правила - це фактичний локдаун для невакцинованих. Відтепер у громадський транспорт пускають тільки вакцинованих, або хто перехворів, або з негативним тестом. Тест має бути зроблений за останні 24 години. Тобто, хто хоче щодня користуватися громадським транспортом, має щодня робити тест і це за власний кошт. Таке ж правило і на робочому місці. В офіси пускатимуть лише тих, хто вакцинувався, хто перехворів, або хто зробив тест. Це загальне правило в усій країні.

Ще суворіші заходи у деяких федеральних землях. Так у Баварії повністю закрили різдвяні ярмарки, бари, нічні клуби, дискотеки. У громадські місця не пускають не вакцинованих взагалі, навіть із негативним тестом.

У Північний Рейн-Вестфалії бари та дискотеки можуть відвідувати тільки вакциновані із додатковим тестом. У Берліні для невакцинованих закрилися більшість магазинів. Не перевіряють вакцину тільки в супермаркетах і аптеках. У Тюрингії для невакцинованих з 10 години вечора комендантська година.

Люди кинулися робити щеплення, в тому числі третій, посилюючий укол. Однак це не так просто. Лікарські кабінети мають обмежений запас вакцин. Деякі терапевти роблять посилюючі щеплення лише старшим пацієнтам. «Я хотів зробити повторне щеплення і тут іще були вільні вікна. Сюди доволі комфортно приїхати на машині. Є також мобільні центри вакцинації, але там треба чекати дуже довго. Я чекав годинами, але так і не дочекався. Тому ось приїхав сюди, сподіваюся, все вийде», - каже Крістіан бажаючий отримати таку вакцину.

У Німеччині дедалі частіше лунають вимоги ввести обов’язкову вакцинацію для всіх. Однак вводити це правило фактично нікому. Країна нині в перехідному стані, коли старий уряд готується скласти повноваження, а новий ще не заступив. Виконуюча обов’язки канцлерки Ангела Меркель вводити обов’язкову вакцинацію не буде.

У новий уряд увійде партія вільних лібералів, які загалом проти обов’язкової вакцинації. Хоча там уже допускають обов’язкові щеплення для персоналу в будинках літніх людей, або лікарень. Першими обов’язкову вакцинацію запроваджують в Бундесвері.

Сьогодні три німецькі партії вже домовилися про коаліційну угоду, вже незабаром Бундестаг має проголосувати за нового канцлера, яким стане Олаф Шольц. І першим питанням до нової влади буде – як вони будуть долати нову хвилю пандемії в країні.