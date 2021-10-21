Через стрімке поширення COVID-19 в Україні може зрости смертність від інших хвороб: застереження медиків

Через стрімке поширення COVID-19 в Україні може зрости смертність від інших хвороб: застереження медиків

За словами Дениса Суркова, якщо люди і далі ігноруватимуть вакцинацію, всі лікарні будуть займатися тільки "ковідними" хворими. А іншим пацієнтам просто не вистачить місця.

Завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Денис Сурков розповів, яка ситуація в регіоні з коронавірусом.

Про це він повідомив 21 жовтня у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

За словами медика, у Дніпрі, на відміну від багатьох інших регіонів, зараз все є — кисень, апарати ШВЛ і т.п.

"Киснем ми забезпечені, ШВЛ забезпечені. Точно знаю, що наш голова обласної адміністрації опікується цим особисто. Нам дуже поталанило, що головний завод кисневий, "Лінде Газ", розташований у Дніпрі. Тому у нас немає проблем з киснем. Люди теж є", — зазначив Сурков.

Проте є інші, глобальні проблеми. Лікар нагадав, що захворюваність в Україні вже перевищила 20 тисяч людей на добу. Сурков переконаний — якщо кількість інфікованих сягне 40-50 тисяч на добу, "то з цим не зможе справитися ніяка система охорони здоров'я".

Через таку кількість людей з COVID-19, яких доводиться масово госпіталізовувати, пацієнти з іншими захворюваннями не можуть отримати повноцінної допомоги.

"Вже зараз наші колеги з Європейської ради з реанімації говорять про те, що збільшилась смертність від інфарктів, тому що люди не можуть отримати своєчасно спеціалізовану допомогу. І я просто хочу сказати, що якщо люди не будуть вакцинуватися, якщо люди не будуть дотримуватися правил карантину, то ми можемо потрапити в ситуацію, коли всі лікарні України по факту будуть займатися тільки "ковідними" хворими. А залишаються ще інфаркти, інсульти, політравми, ДТП і таке інше. Яка буде там смертність, я можу тільки собі уявляти", — попередив Денис Сурков.

Завідувач лікарні Дніпра зауважив, що може зрости смертність від інших хвороб

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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