Через російську загрозу в регіонах України відбуваються масштабні навчання силовиків та військовослужбовців

Через російську загрозу в регіонах України відбуваються масштабні навчання силовиків та військовослужбовців

Президент заявив, що Україна як держава в ситуації з можливим вторгненням може розраховувати лише на себе.

На тлі російської агресії в усіх регіонах України відбуваються масштабні навчання – військовослужбовців, силовиків та територіальної оборони.

Про це 12 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На Херсонщині, що межує з окупованим Кримом, відбулися масштабні навчання підрозділів МВС. Готуються не лише до прямого вторгнення ворога, а й до усіх викликів гібридної війни.

Нагнітання, дестабілізація і підбурювання до непокори та безладів , під час яких можна вчинити будь-яку диверсію - це лише невеликі прояви гідбридної війни. Їм вчаться протистояти підрозділи МВС.

За навчаннями спостерігав президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що до ворожих провокацій Україна має бути готова щодня. І сподіватися насамперед на себе.

"Ми повинні як держава розраховувати на себе, на своїх військових, розраховувати на своїх громян", - сказав Зеленський.

Так президент відреагував на інформацію розвідки США про можливе вторгнення Росії уже наступного тижня. Закликав не піддаватися паніці

"Багато інформаційного простору щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть кажуть уже відповідні дати. Ми отримуємо багато інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Ми аналізуємо інформацію", - зазначив Зеленський.

У Херсонській області тривають масштабні навчання підрозділів МВС | Новини України

Тим часом у розпорядження підрозділів Територіальної оборони незабаром потрапить військова зброя, форма та документи. А за кілька тижнів у них почнуться ще й масштабні навчання. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він також повідомив, що найбільш укомплектованими є прикордонні підрозділи, на понад 70%, і цей показник розраховують збільшити.

Нині навчання для них проходять щосуботи. На тренуваннях столичної тероборони побувала знімальна група ТСН. Деталі – на відео:

Очільник ЗСУ зробив заяви щодо підрозділів тероборони | ТСН 19:30

Автори: Олена Ваніна, Сергій Моргун

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