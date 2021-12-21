Через розподіл земель у Дніпропетровській області під час сесії побились депутати із виборцями

Через розподіл земель у Дніпропетровській області під час сесії побились депутати із виборцями

Просто під час засідання почалися сутички.

Плювались, обливалися водою та вибивали двері - на Дніпропетровщині просто в сесійній залі почубилися депутати та їхні прихильники.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Сесія Криворізької районної ради мала розглядати земельні питання - на кону п'ять тисяч гектарів. Землі комунального підприємства, що розпалось, мали передати двом територіальним громадам. Проте це сподобалося не всім обранцям. Тож просто під час засідання почалися сутички.

Під нецензурні вигуки та оплески ламали мікрофони, обливали водою опонентів та навіть плювали в обличчя один одному. Урешті, анонім повідомив про замінування будівлі райради, тож оголосили перерву. Вибухівку так і не знайшли. Поліція проводить перевірку.

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