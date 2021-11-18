Через ситуацію на кордоні на Волині резервістам вручать повістки, а у прикордонний регіон уже прибули нацгвардійці

Через ситуацію на кордоні на Волині резервістам вручать повістки, а у прикордонний регіон уже прибули нацгвардійці

Паніки у прикордонних селах немає. Хоча, як зізнаються люди – багато хто ще досі не розуміє, що відбувається.

Через напругу на українсько-білоруському кордоні на Волині у кількох громадах резервістам вручать повістки. А ще у прикордонний регіон уже прибули нацгвардійці. І хоча поки що груп мігрантів на українських рубежах не фіксують, тут готуються до найрізноманітніших ситуацій та можливих провокацій.

Про те, як реагують на все місцеві жителі у прикордонних селах - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Паніки у прикордонних селах немає. Хоча, як зізнаються люди – багато хто ще досі не розуміє, що відбувається. Як і в сусідній Білорусі, де у більшості місцевих є родичі.

Вісім з половиною тисяч військових та поліцейських мають відправити у прикордонні регіони. Про це ще минулого тижня заявив міністр внутрішніх справ. Сюди уже прибули нацгвардійці.

"Було переміщено туди підрозділи швидкого реагування, вони мають чітко визначені завдання і та кількість особового складу достатня, аби забезпечити ефективно захист", - зазначив речник Нацгвардії України Руслан Музичук.

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"Допомагаємо поки облаштуватися, щоб було зручно, було комфортно в тих можливостях, які маємо", - розповідає ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

У селі Жиричі, яке розташоване трохи далі від кордону – теж уже готуються за потреби розміщувати військових.

Більше сотні планують поселити у місцевому клубі, ще стільки – у шкільному спортзалі. Поки про те, що десь доведеться розміщувати мігрантів – не йдеться.

Новини Волині: у кількох громадах збираються вручити повістки резервістам

"Білоруси їм надали візи, то хай вони їх і утримують. Чого ми маємо? Якщо сюда прорвуться, хто знає, що в їхній голові", - говорить староста Сергій Вашестюк.

Бояться, але і шкодують мігрантів місцеві. Надто жінок і дітей. Але чи подадуться мігранти до України, спрогнозувати ніхто не може. На думку фахівців, клопотати про притулок у нас – їм невигідно.

"Україна наразі шукачів притулку не забезпечує ані житлом, ані роботою, ані грошовими субсидіями. Фактично нічим. Такий людині надають статус біженця і платять 17 гривень. Один раз. Не щомісяця, а один раз. До отримання статусу платять нуль", - пояснює правозахисник, координатор проєкту "Без кордонів" Максим Буткевич.

А поки місцевих інформують, що робити, якщо ті помітять невідомих – одразу телефонувати у поліцію.

Нагадаємо:

У мережі поширили фейкове відео із "затриманням" у Чорнобилі групи пакистанських та афганістанських мігрантів, які ніби-то перетнули кордон з території Білорусі. Поліція цю інформацію вже спростувала.

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