Через зменшення об'ємів газу в Німеччині - паніка: людей закликають не використовувати гарячу воду і світло

Російський «Газпром» пускає в хід свою традиційну зброю, і від сьогодні до Німеччини надходить тільки 20 відсотків російського газу газогоном «Північний потік-1».

"Газпром" пояснив це технічними причинами, але в такі пояснення у Європі вже ніхто не вірить. Втім, у залежної від російського газу Німеччини - панічні настрої. Там закликають вже зараз максимально заощаджувати енергію: менше використовувати гарячої води і не палити даремно світла. Інакше наступна зима може виявитися критичною насамперед для німецької промисловості, йдеться в ТСН.

Літній вечір у баварському місті Аугсбург темніший, ніж зазвичай. На центральних вулицях і площах приглушують освітлення, міські фонтани вимикають раніше, так місто заощаджує енергоресурси. Поки їх багато, але взимку може бути дефіцит.

«Мені було дуже важливо показати громадянам Аугсбурга, що ми можемо зіткнутися з дійсно важкими часами. Ось чому, наприклад, ми вимкнули підсвічування наших історичних будівель, а фонтани вже не працюють так довго, як раніше, щоб показати, що зараз не звичайні часи, і показати, що нам усім потрібно дбати про справжню економію енергії», - каже бургомістерка Єва Вебер.

Наслідувати приклад ощадливих баварців закликають усі німецькі міста, громади і домогосподарства. Німеччина визнала, що залежна від російського газу. Близько половини осель у країні обігрівають газом, а німецька промисловість від газу залежить на третину, і частка російського газу для німецьких підприємств останніми роками зростала. Ціна на газ уже підскочила. Що робити, якщо російський газ перестане надходити взагалі, на цій молочній фабриці не знають. «Без постачань газу ми втрачаємо велику частину енергопостачання на нашому заводі. І ми просто не в стані перейти на інші види палива чи джерела енергії. Це означає, що врешті-решт нам довелося б зупинити виробництво», - каже власник підприємства Олівер Бартельт.

Путін грає із європейцями у гру – то прикрутить кран, то пустить більше газу. Від сьогодні газогоном «Північний потік-1» надходить тільки 20 відсотків від попереднього обсягу. Усі обмеження Кремль пояснює технічними причинами. «Вони навіть не мають сміливості заявити, що ведуть із нами економічну війну. Натомість вони розповідають якісь вигадані історії про турбіни, що просто не відповідає дійсності», - каже міністр енергетики ФРН Роберт Габек.

Зберігати енергоресурси вже сьогодні, щоб пережити зиму завтра. Такий план у Німеччини. Якщо вдасться заощадити до 20 відсотків енергоресурсів, тоді до зими зможуть заповнити німецькі газосховища. Зараз там 65 відсотків газу, до кінця осені хочуть закачати 95 відсотків. Із російським газовим шантажем зробити це важко, але навіть якщо Путін повністю перекриє газовий кран, Німеччина витримає – кажуть в уряді.

«Газ буде надходити. Ми ще маємо можливості отримувати газ від Норвегії, від Нідерландів, через термінали скрапленого газу, які ми також будуємо. Наші газосховища заповнені на 65 відсотків, і ми будемо заповнювати їх і далі. Газ у нас буде. Просто вже не буде ситуації, що ми отримуємо скільки завгодно багато газу за дешевою ціною, від цього треба однозначно відвикати. Тому нам треба вести енергоощадливе виробництво і ощадливо опалювати оселі», - пояснює Габек.

Німеччина, яка одночасно вирішила відмовитися від вугілля і атомної енергетики, тепер готова передумати і залишити в дії три атомні електростанції. Планово їх мали відключити наприкінці цього року. Тим часом колишні німецькі канцлери, які затягували країну в російську газову пастку, ситуацію не коментують. Ангела Меркель з’явилася на відкритті оперного фестивалю, Герхард Шредер, якого наразі намагаються виключити із Соціал-демократичної партії Німеччини, полетів до Москви, каже – на відпочинок. Там він поселився в готелі біля центрального офісу "Роснєфті".

Тим часом звичайні мешканці Німеччини здорожчання газу напряму ще не відчули. Платіжки за опалення оселі вони отримають наприкінці року. І вже зрозуміло, що доплачувати треба буде всім.

Натомість інфляція, ціни на продукти харчування, пальне і послуги виросли вже зараз. «Побачимо, що буде далі. Життя взагалі стає дорожчим. Не тільки енергоресурси. Продукти харчування, олія особливо, бензин здорожчав. Це складна ситуація», - кажуть люди.

Розрахунок Путіна – що у європейців, а передусім німців, здадуть нерви. І заради теплих домівок вони зламаються перед Кремлем. Чи зможуть німці зберегти стійкість і вискочити з газової пастки Росії – покаже наступна зима.

«Нам потрібне гарантоване енергопостачання, що ми можемо зробити. Я особисто накупила запас дров. Але не всі можуть зробити, як я. І хіба мені легше буде, що я сидітиму в теплій оселі, а довкола мене руйнуватиметься наша економіка», - каже німкеня.

«За останні тижні у нас здійнялася якась паніка. Ми все робимо правильно і готуємося, як можемо. Мені взагалі байдуже на газ, я опалюю оселю дровами. Сам його везу з лісу. Тож Путіна я можу послати куди подалі», - каже її сусід.

А що Росія сама відключить європейцям газ, найпевніше до зими, яких би втрат «Газпрому» це не коштувало, у Європі вже майже ніхто не сумнівається.

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