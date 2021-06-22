Через спеку зростає кількість харчових отруєнь: які продукти уникати і на що звертати увагу

До найнебезпечніших продуктів, які швидко псуються у спеку належить риба, м’ясо та набіл.

Зросла кількість отруєних у Харкові, там вже 85 людей опинились на лікарняному ліжку після відвідин ресторанів суші. А на Івано-Франківщині 10 людей отруїлися в готельно-відпочинковому комплексі - так святкували випускний вечір. Зростає і кількість отруєнь трапляється щодня, коли люди купують їжу просто неба, де вона зберігається в неналежних умовах, без холодильника.

Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1».

У столиці МАФ поряд із метро та автостанцією торгує шаурмою. Продавці запевняють – продукти свіжі. «Сьогодні привезли і до вечора вже не буде», - кажуть працівники.

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Водій фури Сашко тут постійний клієнт. Каже, головне, що ситно та вистачає такого обіду на весь день. Що мухи літають над продуктами, його не бентежить.

За кілька метрів тут стоїть черга до прохолодного газованого квасу. Його термін придатності сім днів за температури 10 градусів. «У такій спеці – це лише один день, 24 години», - запевняють фахівці.

Проте продавчиня запевняє, що напій просто не встигає зіпсуватися. За день випивають. У магазинчику із випічкою теж переконують, що їхня продукція, яка зберігається без холодильника, також не встигає зіпсуватись.

Просто біля входу в метро продавець Іван уже рік, як торгує хот-догами, панінями і багетами. Переконує, що запорука свіжих продуктів - розрахувати попит. «Ми торгуємо понад рік, знаємо скільки людей в день приходить. То ми беремо не на 10 більше, щоб потім лишалося: краще ми одному-двом відмовимо, зате на завтра буде свіжий товар», - переконує продавець. «В нас сьогодні 21 число, а вжити до 25.06. 5 днів, так , як я і говорив», - видно із холодильника продавця.

Усього через кілька кроків звідси булка з лівером, сосиска в тісті та біляш засмагають на сонці через скляну вітрину. Там від камери тікають. Та людей така картина не відлякує і часто купують на свій ризик.

Експерт із прав споживачів Максим Несміянов наголошує, до найнебезпечніших продуктів, які швидко псуються у спеку належить риба, м’ясо та набіл. «Уважним потрібно бути всюди: на ринку, в супермаркеті і, не дай Бог, взагалі купувати на місцях стихійної торгівлі», - переконує експерт.

Він додає, що протерміновані та неякісні продукти - це проблема всієї України.

За словами експерта, якщо ви отруїлися продукцією з магазинів, кіосків або МАФів - маєте право написати скаргу до Держпродспоживслужби. Там протягом тижня мають розглянути вашу заяву й організувати перевірку.

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