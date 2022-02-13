Через стрибки цін у Європі скасовують ПДВ на продукти, в Україні теж пропонують знизити податки

Через стрибки цін у Європі скасовують ПДВ на продукти, в Україні теж пропонують знизити податки

У Польщі вже два тижні, як скасували податок на додану вартість на продукти харчування. В Україні ж ПДВ поки становить 20%. Але з'явилася інаціатива, скасувати такий податок і в Україні. Утім, які шанси в неї пробитись через Верховну Раду вже наступного тижня, коли парламент повернеться з карантину, ще не відомо.

Про це 13 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

За все, що покупці кладетуть собі у кошик, платять не лише продавцю і виробнику, а й державі – 20%. Тобто кожна п'ята пляшка молока, п'ята буханка хліба, кожна п'ята палка ковбаси чи кожна п'ята цукерка - йде державі. Всі помітили, як підскочили ціни на продукти, та співвідношення не змінилося. Зріс і податок, що захований у кожному товарі, від якого відмовитись неможливо.

Скільки б не витрачали на касі - п’яту частину від покупки відгризає держава. Ця хитра націнка цілком публічна і називається ПДВ - податок на додану вартість. Він збільшує ціну усіх товарів і послуг на 20%. Тобто навіть кожна п'ята стрижка мала б іти державі. І нічого з тим не вдіяти - все одно заплатите.

Європа знижує ПДВ на продукти

Від цього невичерпного фінасового джерела не може відмовитись фактично жодна країна у світі. І зрозуміти це можна - із кожним піком на касі сиплються гроші в державну скарбницю. От тільки розмір державного відбирання грошей з гаманців своїх громадян скрізь різний. Німеччина і Франція мають найнижчі ставки в ЄС на їжу і ліки, трохи більший в сусідній Чехії. В другій половині 2022 року усі європейські країни перейдуть на 0%.

"В Євросоюзі від 1 липня ухвалене рішення ввести нульву ставку ПДВ на всі продукти харчування для того, щоб споживчий кошик не так зростав, як він зростає навіть в ЄС. Плюс там понизилось де до нуля, де інші відсотки енергопостачання, електроенергія, газ, також щоб понизити собівартість для виробників і для житлово-комунальних послуг", - зазначив народний депутат України, "За Майбутнє", Ігор Палиця.

У Польщі ПДВ обнулили, а продукти здорожчали

Та далі всіх пішла Польща. Там вже два тижні як в супермаркетах, окрім звичайних акцій, можна побачити ще й таке – "нуль відсотків ПДВ. Чесно знижуємо ціни".

У невеличкому польському містечку Томашову-Любельському на закупи прямують Ярина й Томаш. Польська господиня кладе в кошик йогурти, фрукти, вершкове масло й ковбасу.

"Я роблю закупи в різних магазинах, бо знаю, де що дешевше і яка якість продуктів. У середньому на тиждень це виходить 300 злотих (2100 грн)", - розповідає господиня Ярина Баарт-Бартецька.

Втім, подружжя розраховує - чек на касі має от-от зменшитись. Через написи про зниження ПДВ, які в найпопулярнішому супермаркеті Польщі ледь не на кожному кроці. Вони, наче агітка, кажуть - уряд більше не бере з вас податку на додану вартість. Та як це позначилось на реальних цінниках?

"Після Нового року в загальному ціни піднялися на продукти", - каже Ярина.

Саме рекордна інфляція у 8,6% змусила польській уряд піти на обнулення податку, кажуть місцеві економісти.

"Зниження ПДВ в Польщі на короткий час може пригальмувати ціни, але тенденція така, що рано чи пізно вони все одно зростуть – це загальносвітові процеси", - пояснює аналітик Polityka Insight Кароль Токарчик.

"Плюси такі, що уряд і парламент трішки полегшили життя тих, хто заробляє найменше. Ті, хто рахують кожний злотий, побачили зміни", - каже аналітик Wiadomości Handlowe Павел Яховський.

Новини тижня: чи зможуть українці купувати продукти без ПДВ

Ця акція від держави має зекономити кожній польській родині до трьох сотень гривень на місяць тільки на закупах.

Замість звичних для українців 20% ПДВ у Польщі багато нулів. Подешевшали м’ясо, фрукти, крупи, овочі, молочка. А от, наприклад, на воду, деякі солодощі та побутову хімію ціни не змінилися. Місцеві кажуть, супермаркети ще розпродують товар, закуплений за цінами з ПДВ.

Тут вважають, що нуль ПДВ допоможе ще й місцевим виробникам. А особливо тим, хто постачає на полиці свіжі овочі та фрукти. Це поверне моду на здорове харчування. Попри те, що відкусить від бюджету країни значний шмат - на 7 мільярдів гривен в еквіваленті. Однак, така польська щедрість для України має стати сигналом тривоги.

"У нас вже давно в Україні і на полицях супермаркетів, і інших магазинів присутня в основному імпортна продукція, і вона дешевша за українську. Починаючи від фруктів-овочів, закінчуючи продуктами переробки, молочними м’ясними продуктами. Але, напевно, так складається ситуація через те, що цей товар постачається в Україну в більшості контрабандою", - говорить народний депутат Ігор Палиця.

Що це означає для України? Європейські продукти хлинуть рікою на українські полиці і просто вимиють звідси національних виробників. Адже мають фору у 20% в ціні. А українські - можуть просто не випливсти.

І це дуже помітно в Шегині - на єдиному пішому переході кордону на Львівщині. Люди помітним потічком із повними торбами крокують додому з Польщі. Пояснюють – за кордоном дешевше й значно. Молоко в Польщі коштує 2 злотих (14 грн), а в Україні – до 30 грн. Ковбаса там 5 злотих – 35 грн. Сир у Польщі здешевшав від 23 до 19 злотих за кілограм (від 160 до 132 грн).

Цей побутовий імпорт майже повністю повторює структуру загальнодержавного. Польща - основний постачальник агропродукції до України: від яблук і картоплі до йогуртів і сиру.

Український законопроєкт

Щоби товари із позначкою "Зроблено в Україні" не програвали імпортним конкурентам, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт. Один з його авторів народний депутат Ігор Палиця пояснює, як рятуватимуть українського споживача і виробника.

"Наша група партії "За Майбутнє" зареєструвала законопроєкт, який повністю повторює норми європейського законопроєкту, який ухвалений вже і набирає чинності від 1 липня для того, щоб українські виробники продуктів харчування платили 0% ПДВ на продукти, для того, щоб ці продукти стали дешевше на 20 відсотків у супермаркетах", - говорить Ігор Палиця.

Чи готова до нульового ПДВ українська економіка? Колишній заступник міністра економіки Павло Кухта каже, що ПДВ - один з найскладніших податків. Він проходить буквально по всьому ланцюжку виробництва, але платить в результаті споживач. Якщо прибрати його з чеків в магазинах - державна скарбниця схудне на чверть. В теперішніх складних умовах, каже, все треба ретельно прорахувати, перш ніж закон ухвалювати.

"Це коштуватиме державному бюджету. Тому це треба робити розумно і об’єктивно. Не занижувати ПДВ на все підряд. Манго можна лишити ПДВ високим. ПДВ треба знижувати на продукти, які - це критично важливо - споживають бідні люди", - каже Павло Кухта.

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Але влада повинна зробити хоч перший крок, переконаний Ігор Палиця, бо українські гаманці потрібно терміново рятувати. І наголошує, польська влада зарухалася, коли ціни на товари зросли на 8%. Їх не злякав навіть відкладений ефект стрибка цін у майбутньому. Торік українська інфляція сягнула 10%. Тому подали законопроєкт і вимагатимуть його термінового розгляду.

"Починаючи з вівторка починаємо вимагати від всіх підтримати його. Ми будемо наполягати навіть до того, що будемо блокувати трибуну. Коли починають розповідати міністри фінансів, що у нас провалиться через це якісь там бюджети, людям немає за що жити. Ми будемо наполягати, щоб цей законопроєкт був ухвалений", - говорить Ігор Палиця.

Економіст Павло Кухта вважає, поле для маневру для українського бюджету є. Але захисту потребують не лише покупці магазинів, а й виробники, що ставлять на полиці продукцію. Як от директор фермерського господарства Володимир Яремчук з Волині. Він сподіваєтья, що зниження податку до нуля дійде і до його ланки виробничого ланцюжка - сировини. Інакше - він тільки втратить.

Сири, які на полицях конкурують із польськими. А тепер не лише якістю, а й ціною. Але податки це не лише цифри. Виробники всерйоз побоюються, що програють цю нерівну битву із наслідками катастрофічними. Нині на м’ясо-молочній фермі Яремчука працює 300 людей.

"Ми просто не зможемо конкурувати з такими державами європейськими. І тоді що? Тоді люди знов поїдуть в Польщу? Але вони не хочуть в Польщу їхати. Вони хочуть бути в нас", - говорить Володимир Яремчук.

"Також ми внесли законопроект, де 7%, а не 20% за всі енергоносії. Для того, щоб усі комунальні служби, люди в квартирах, підприємці на свої фабрики, заводи, та навіть і перукарні купували газ дешевше на 13%", - каже Ігор Палиця.

Чи доведеться згортати виробництво Володимру Яремчуку? Чи вдасться зекономити українцям під час походу до супермаркету? І чи справді нульва ставка ПДВ - єдиний спосіб зупинити ціни? І тут депутатам не позаздриш, бо треба як в казці, щоб і вівці цілі, і вовки ситі. Але те, що ця ініціатива варта розгляду, сумнівів мало - досвід скасування і обмеження ПДВ в Україні є . Зокрема на ліки, а продуктовий кошик зараз не менш критичний для виживання ніж аптечний.

Автори: Ірина Прокоф’єва, Наталка Волосацька, Тетяна Хомич, Євген Клімакін