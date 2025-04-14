Небезпека покупок у Temu і крадіжка грошей: як не потрапити на гачок дешевих товарів з Китаю

Застосунок Temu / © estrepublicain.fr

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Українці дедалі частіше купують товари в недорогих китайських інтернет-магазинах. Необхідні дрібнички, одяг, взуття — усе дешевше в кілька разів! Утім, все має свою ціну. В китайському маркет-плейсі Temu ціна — це безпека.

Як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі? Чому ті, в кого зникли всі гроші з карток, зв'язуватися з Temu зарікаються? Все про це — в сюжеті Ірини Коваленко в ТСН.Тиждень.

Вікторія Чирва зізнається, що може цілими годинами сидіти та обирати речі в китайських інтернет-магазинах. Утім, досвід купівель має лише з Aliexpress. Знає, що часто її придбання — це лотерея. Гроші заплатиш, а що отримаєш — не знаєш.

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Втім, зараз у неї нова спокуса — молодий агресивний китайський магазин під назвою Temu. Каже, що від нього просто нікуди дітися. Здається, саме ця настирність її й насторожує.

“Вони скрізь, з будь-якої праски лізуть. У Facebook, у всіх додатках, на всьому. Постійно якісь блогерки розказують, що там можна взагалі безкоштовно… Тільки там треба якесь посилання відправити другові, а він має відправити комусь ще. Якийсь такий МММ виходить”, — каже жінка.

Нашу колегу Ольгу Пахар ажіотаж навколо Temu теж не оминув. Останнє придбання — мікрофончик для роботи на вулиці. Вона твердить, що купує на маркет-плейсі регулярно.

Temu — це справді суцільний ельдорадо для маломобільних людей. Безліч девайсів, яких в Україні немає в продажу. Можна замовити в Європі те, що було в користуванні. Ціна такого — кілька тисяч. А тут — нове й дешеве.

Втім, Оля знає, що у кожної медалі — два боки, а тому дотримується бодай мінімальних правил безпеки. За її словами, купує завжди на комп’ютері. Знає, що небезпечно завантажувати застосунок на мобільний телефон.

Temu став справді світовою епідемією. Він буквально розштовхав гігантів інтернет-торгівлі — від китайського Aliexpress до американського Amazon. Temu — це не просто черговий маркет-плейс. Це китайський маркетплейс з агресивним маркетингом і рекламою, які лізуть абсолютно звідусіль, з опійчаними цінами та безкоштовною доставкою.

Temu є дочірньою компанією PDD Holdings, материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних роздрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Temu через свою материнську компанію безпосередньо пов’язаний з компанією People’s Data, яка фактично є підрозділом Комуністичної партії Китаю і Центрального комітету.

Дата публікації 21:16, 13.04.25 Кількість переглядів 149 Шок! Подивіться це відео, якщо ви замовляєте на Temu! Гроші зникають з карток?!

Гасло Temu — купуй, як мільярдер! Звучить доволі дивно. В Temu постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть, приміром, придбань на 100 доларів. Нереальна щедрість.

Temu активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Це фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами зі святкуванням Дня незалежності. Реклама під час гри коштує 7 млн дол. за 30-секундний ролик. Temu розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами.

Temu за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі, а саме — правило de minimis, яке дозволяє ввозити до країни товари вартістю менше 800 доларів без сплати митних зборів.

Утім, найбільша загроза, яку вбачають експерти — це не обхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини — своєрідні чорні входи. До речі, ними встигли скористатися кіберзлочинці і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об’єднувало одне — вони купували через застосунок Temu. Звісно, це може бути співпадінням, але експерти з кібербезпеки дуже здивовані тією кількістю інформації, яку про покупця може збирати цей маркет-плейс.

“Він не може збирати, він збирає. Це навіть написано в ліцензійної умові, там повний перелік тих даних, які вони збирають. Він дуже широкий, набагато більший, ніж потрібно для нормального функціонування застосунку. Це китайські застосунки, розроблені китайськими компаніями. Уряд Китаю, спецслужби дуже ретельно контролюють усі китайські компанії, які так чи інакше співпрацюють із Заходом”, — пояснює експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Ви запитаєте, мовляв, що там цінного для компартії Китаю в моєму телефоні? Експерт розкаже.

“Кожна людина має зв'язки: родичі, друзі, однокласники, знайомі, батьківський комітет. Так чи інакше, через кілька рукостискань до кожної людини можна дійти. Якщо тихенько зламати месенджер начебто пересічної людини, то можна буде потихеньку відіслати лінк і по цьому ланцюжку пройти та дійти до телефона цільової особи”, — каже фахівець.

За словами експертів з безпеки, застосунок Temu може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Компартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше, закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям.

Тож якщо ви купили або хочете щось придбати в Temu, робіть це бодай не в застосунку, а просто відкривши сайт на екрані комп’ютера — без реєстрації. Якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його.