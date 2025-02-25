Через транспортний колапс у Києві сервіси таксі шалено задерли ціни: відомі суми

Затори були не тільки на дорогах, а й у київській підземці.

Через повітряну тривогу в Києві вранці 25 лютого стався транспортний колапс. Доїхати на таксі до центру міста онлайн-сервіси пропонували за 1500 грн.

Про це повідомляє ТСН онлайн.

Через ранкову повітряну тривогу у столиці стався транспортний колапс. Затори помітні не тільки на дорогах, а й у київській підземці. Свою роботу наземні станції метро відновили лише після відбою. Відтак туди ринув натовп пасажирів.

Мережею почали ширитися відео з нескінченними чергами на вхід до станцій метрополітену. Через це "Дарницю" та "Чернігівську" вимушено закрили повторно. Вочевидь, через велике скупчення людей.

Водночас можливістю заробити скористалися столичні таксі. Подорож із лівого на правий берег Києва містянам та гостям столиці могла вартувати до 1500 грн. Підтвердженням цього став скриншот екрану мобільного застосунку таксі, який розлетівся соцмережами.

Ціни на послуги таксі в Києві вранці 25 лютого

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КОЛАПС І РУЙНУВАННЯ! РАНКОВА АТАКА ОБЕРНУЛАСЬ ДЛЯ КИЄВА ДОДАТКОВОЮ ПРОБЛЕМОЮ

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого російські війська атакували Київ безпілотниками. Сили ППО збили ворожі цілі, уламки впали в одному з районів столиці.