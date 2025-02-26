Через удар "Шахеда" під Києвом загинули відомий хірург та його дружина-телевізійниця: нові подробиці

Російська окупаційна армія вдарила безпілотником по житловому будинку під Києвом. Станом на зараз відомо, що рятувальники знайшли друге тіло.

Російські окупанти вдарили по житловому будинку на Київщині. На місці трагедії загинуло подружжя. Це – відомий хірург та телевізійниця.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Інна Боднар.

"На місці трагедії знайшли друге тіло. Рештки загиблих вестимуть на ДНК, бо опізнати їх неможливо. Рятувальники кажуть, що знайшли тіла чоловіка та жінки – подружньої пари, яка тут жила. Сусіди розповідають, що коли вночі сюди залетів "Шахед", то вони бігли рятувати. Але дрон влетів у спальню, де ймовірно було подружжя. У цьому будинку жили відомий хірург, а також наша колега-телевізійниця", – каже Інна Боднар.

Сусіди розповідають, що намагались врятувати людей, проте вогонь швидко поширювався.

"Удар був прямо у спальню, бо звідти вогонь йшов", – каже сусід подружжя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕНО З КИЇВЩИНИ! ШАХЕД УБИВ подружжя ХІРУРГА Й ТЕЛЕВІЗІЙНИЦІ Опізнати Т*ЛА НЕМОЖЛИВО...

Нагадаємо, інформацією столичних пабліків, приліт стався у приватному секторі села Крюківщина, що в передмісті Києва.

Також жителька Київщини розповіла про удар "Шахеда".

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