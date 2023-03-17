Через викриття мережі російських шпигунів у Польщі силовики переведені у режим підвищеної бойової готовності

Відомо, що агенти встановили десятки прихованих камер на головних трасах, поблизу залізничних колій, а також аеропорту - головний транзитний пункт для постачання західної зброї та боєприпасів до України.

У Польщі викрили потужну російську шпигунську мережу. Затримано дев’ятьох агентів, які збирали дані для Росії, готували диверсії на території Польщі та займалися пропагандою. Найбільше шпигунів цікавили дані пов’язані з постачанням західної зброї Україні, йдеться в ТСН.

Дев’ятьох російських шпигунів викрило агенство внутрішньої безпеки Польщі. Затримані іноземці з-за східного кордону, але ймовірно шпигунська мережа була ширшою і затриманих агентів може бути ще більше.

Підозрювані у шпигунстві вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії за дорученням російської розвідки. Відомо, що агенти встановили десятки прихованих камер на головних трасах, поблизу залізничних колій, а також аеропорту в Жешуві, який є головним транзитним пунктом для постачання західної зброї та боєприпасів до України. Камери фіксували рух транспорту і передавали зображення в мережу. “Ця група спостерігала за залізничними трасами. Її завдання серед іншого було моніторити, розпізнавати, документувати транспорти з озброєнням призначеним для України. Підозрювані також готувалися до диверсійних акцій, які мали на меті паралізувати доставку обладнання, зрої і допомоги для України. Співробітники агенства внутрішньої безпеки вилучили камери, електронне обладнання, GPS- передавачі, які мали бути вмонтовані на машинах з допомогою для України”, - зазначив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

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Крім того російські шпигуни мали завдання дестабілізувати польсько-українські відносини, та розпалити ворожі настрої у Польщі стосовно країн НАТО та політики влади щодо України.

У польських правоохоронців є докази, що підозрювані на постійній основі отримували винагороду від російських спецслужб. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що діяльність кремлівмьких шпигунів- це була реальна загроза для критичної інфраструктури Польщі.

Через шпигунський скандал силовики країни переведені в режим підвищеної бойової готовності. Також посилили охорону важливих об’єктів критичної інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення - це не перший випадок виявлення російських агентів на території Польщі, але розкриття цієї мережі - це наймасовіше за останній рік затримання підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

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