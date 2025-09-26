ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Ексклюзив ТСН
Через війну Інна втратила сина та дім: як люди на Дніпропетровщині змушені тікати з осель через наступ РФ

Російські окупанти продовжують тероризувати прифронтові громади Дніпропетровщини.

Автор публікації
Анастасія Невірна
Через війну Інна втратила сина та дім: як люди на Дніпропетровщині змушені тікати з осель через наступ РФ

Окупанти наступають на Дніпропетровщину / © ТСН

Із прифронтових громад Дніпропетровщини вивезли вже понад три з половиною тисячі неповнолітніх. Однак перелік населених пунктів, що підпадають під примусову евакуацію, невпинно зростає. Нещодавно її оголосили ще у 18 населених пунктах Синельниківського району.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Шестеро хлопців зграйкою крутяться біля звалених в купу мішків. Мама тим часом обводить поглядом спорожнілу хату — чи не забули чого важливого. Родина з шістьма дітьми до останнього сподівалася лишитися вдома. Однак через дрони, що ширяють вже над подвір’ям, все ж вирішили врятувати малечу.

Час прощання скорочує тривога. Селище під черговою атакою дронів, тож вантажити речі кидаються навіть найменші. Сусідка, яка стежить за зборами, втирає сльози. Втім, каже — попри розбиту хату не виїздитиме.

Вивозять людей евакуаційники гуманітарної місії «Проліска». Ця родина вже підшукала житло у безпечнішому селі, тож їх доправлять просто до нової домівки

Заявок на евакуацію лише цього дня — понад 20. Зволікати, кажуть евакуаційники, не можна. Машини не броньовані і аби зменшити ризик — благодійники оголошують збір на РЕБи. Постійна загроза FPV змушує водіїв пильно вдивлятись у небо. Три літні пані — мама з доньками — збираються в дорогу. Від постійних вибухів спробують сховатись у Дніпрі, де живе онучка.

З кількома пакетами речей рушає у невідомість і пані Інна. На війні втратила сина, а тепер вже вдруге — дім. Перший — згорів через обстріли.

Багатьох від виїзду зупиняє страх залишитись на вулиці, кажуть благодійники. Однак переконують — жодного не кинуть.

За останні 3 місяці тільки ця гуманітарна місія евакуювала з прифронтової Дніпропетровщини понад п’ять з половиною тисячі людей. Втім потік вимушених переселенців щодня лише зростає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 19:00 новини 26 вересня. Вибухи в Харкові та Чернігові!

