Через війну у найвідомішого кота-блогера із Харкова Степана похитнулось здоров'я, але з'явилась кохана

Кіт Степан повернувся до Харкова. Блогер, в якого мільйон прихильників і який набув небувалої популярності у тіктоці та інстаграмі, після вимушеної евакуації, вже розбирає валізи вдома. Перші дні війни разом із власницею він просидів під обстрілами у підвалі на Північній Салтівці. А далі поїхав до Франції, згодом прибув до Львова. І от, після тривалих мандрів нарешті повернувся до Харкова і не один, а з подружкою, йдеться в ТСН.

Непохитний і гламурний красень, по-справжньому відомим Степан став півтора роки тому, відколи його світлини у мережі вподобала Брітні Спірз. Це було ще в довоєнному житті, а потім - ракетні обстріли та довга евакуація. Після року подорожей ще навіть речі розібрати Степан не встиг, а вже похизувався новими світлинами у Мережі і ошелешив прихильників - Степан на них позує із подружкою.

Стефанії теж до вподоби влогерський стиль життя. На людях вони із Степаном не дивляться один на одного, але ж світлини не збрешуть - у вусанів палке кохання.

Ця солодка парочка познайомилась під час евакуації вусаня. В кішки не було господарів, тож родина Степана забрала її до себе і відтоді хвостаті завжди разом.

Життя у підвалі під обстрілами на Північній Салтівці позначилось на здоров’ї кота, він став дуже лякливим. Черговий прильот був так близько від будинку, що родина разом із Степаном евакуювалася до Франції. У Каннах Степан отримав Оскар для влогерів, заради цього одягнув свій парадний синьо-жовтий метелик.

Поки росіяни щодня бомбили його рідний Харків, Степан збирав гроші для України. Степан завзято працював на перемогу і просто позуючи на фото зібрав понад 10 тисяч доларів на підтримку притулків для тварин та зоопарків. І ще й став амбасадором проєкту відбудови культурних пам’яток, які розбомбили росіяни.

Цьогоріч у стрічці Степана - звичні кумедні відео поступаються місцем селфі коло руїн Північної Салтівки, де він живе. Своїм обов’язком власниця кота вважає розповідати світові про жахи війни, але одночасно- і підбадьорювати співвітчизників традиційними відео.

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