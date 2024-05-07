Через який одяг на вулиці можуть вручити повістку: адвокат назвав умову

Після того, як в столичному метро сфотографували чоловіка, одягненого в футболку з написом "Ухилянт", в соцмережах не вщухає обговорення цього випадку. Частина користувачів засудили поведінку хлопця, аргументуючи це тим, що чолов’яга хизується ухилянством в той час, поки інші захищають Україну ціною власного здоров’я та життя. Ще певна частина дописувачів висловили думку, що справжні ухилянти побояться носити такі футболки, тобто носіння такої футболки може бути "тролінгом" з боку військового, який, наприклад, приїхав у відпустку.

Як з’ясував ТСН.ua, один з продавців пропонує такі футболки навіть оптом. На сайті, де пропонується цей товар, вказується, що футболки знаходяться в Одесі, яку, як відомо, останнім часом нещадно обстрілює путінська армія. В той же час деякі з інтернет-магазинів після скандалу вже видалили об’яви про продаж таких товарів. Проте деякі з продавців пропонують чашки та чохли для телефонів з написом "Ухилянт".

Як виявилось, з юридичної точки зору, наприклад, носіння такої футболки в громадському місці може мати наслідки.

"Потенційно у контексті з тими подіями, які відбуваються, це може бути кваліфіковано як хуліганство", - каже адвокат Микола Максимов.

Та продовжує: "Є стаття кодексу про адміністративні правопорушення, де чітко вказано, що хуліганство – це дії або певна поведінка особи, яка демонструє зневагу до суспільства. Коли людина відверто одягає таку футболку, то дії такої людини можно кваліфікувати як зневагу до суспільства, до військових, до суспільної мети, яка існує в суспільстві".

З словами пана Максимова, правоохоронці мають підстави притягнути до відповідальності тих, хто носить в громадських місцях такі футболки.

"Це вступає в певний конфлікт з демократичними цінностями, але під час воєнного стану демонстрація цього, на мій погляд, може бути кваліфіковано як хуліганство (може загрожувати штраф до 119 грн. або адмінарешт на 15 діб – Ред.). Хоча з іншого боку, якщо б не було такої психоемоційної напруги у суспільстві, то, мабуть, не було б підстав вважати людину винною у чомусь. В цьому ж випадку особа тільки розпалює конфлікт. Звичайно, зараз цього не потрібно робити", - каже адвокат.

Резюмуючи, Микола Максимов каже, що людина у футболці з написом "Ухилянт" може привернути увагу правоохоронців та працівників ТЦК на вулиці.

"Скоріш за все, наслідком носіння такої футболки може стати те, що працівники ТЦК можуть намагатись вручити повістку або доставити до ТЦК", - каже адвокат.

Своє чергою, столичні правоохоронці нам розповіли, що інформації про скарг громадян на носіїв такої одежі поки не отримували.

Раніше повідомлялось про те, що експерт назвав ймовірну кількість чоловіків, яких призовуть.

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