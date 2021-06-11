Через зламані помпи на Запоріжжі підтопило одразу три населені пункти

Захисна споруда будь-якої миті може не витримати, і вода рине на оселі.

На Запоріжжі підтоплює цілі села на березі Каховського водосховища. Не через дощі, а через те, що не працюють помпи.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

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Вода підібралася до сотень будинків щонайменше в трьох населених пунктах. У підвалах вона подекуди сягає метрового рівня. Через підмив ґрунту оселі вкрилися тріщинами, кілька будівель уже завалилося. Люди скаржаться, що на городах масово гине врожай.

Від Каховського водосховища три постраждалих села відділяє лише насипна дамба. Воду, яка просочується через неї в ґрунт, завжди вікачували помпами у свердловини, втім третина з них наразі не працює.

Жителі побоюються – захисна споруда будь-якої миті може не витримати, і вода рине на оселі.

Новини України: на березі Каховского водосховища вода підібралась до сотень будинків

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