Черга швидких з хворими на COVID під лікарнею Львова: Садовий прокоментував захворюваність

Черга швидких з хворими на COVID під лікарнею Львова: Садовий прокоментував захворюваність

У Львові у резерві є понад дві тисячі місць для хворих.

Днями Мережу вразило фото, на яких перед приміщенням відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де лікують інфікованих коронавірусом, утворилась черга із швидких.

У "Сніданку з 1+1" мер міста Андрій Садовий прокоментував цю ситуацію.

"Резерв достаньо великий. Але оцей день (4 жовтня - Ред.) був шокувальний. Бо надійшов 81 хворий пацієнт до лікарні швидкої допомоги. Нуль було виписано. Станом на вчора (5 жовтня - Ред.) ситуація збалансувалася. Надійшло 57 хворих, а 45 - було виписано. Ліжка є. Медики готові", - наголосив він.

За словами мера міста, у резерві Львова 2200 місць у медзакладах для інфікованих COVID. Станом на 7 жовтня заповнено 407 ліжок.

Мер Львова Андрій Садовий: яка ситуація з хворими у місті та що буде з карантинними обмеженнями

"Станом на вчора (5 жовтня - Ред.) у нас була лише одна комунальна лікарня, яка приймала хворих на коронавірус. Це одна з найбільших лікарень в Україні. Від сьогоднішнього дня працює ще лікарня №8. У нас там є резерв на 350 ліжок. Від 11 жовтня почне прцювати п'ята лікарня", - розповів Андрій Садовий.

Як повідомлялося, коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 6 вересня, демонструє зростання. В області підтверджено 1130 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 489. У регіоні вже 1 55 208 підтверджених випадків. Загалом, 137 830 людей уже одужали, 3996 інфікованих померли.

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