Черги до 8 кілометрів: митники розповіли, коли стабілізується ситуація на кордоні з Польщею

Черги до 8 кілометрів: митники розповіли, коли стабілізується ситуація на кордоні з Польщею

Водії ставляться до таких прогнозів скептично. Більшість з них готуються цю ніч ночувати у своїх автівках. Для декого це буде вже не перша ніч на кордоні.

Кореспонденти ТСН увесь день відстежували ситуацію на головних пунктах перетину українсько-польського кордону. Наприклад, на пункті пропуску "Ягодин" (Волинська область) черги далекобійників сягали 8 кілометрів.

Про це йдеться 16 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

За весь день, на ситуація кардинально не змінилася. У "Ягодині" черга з вантажівок і досі сягає восьми кілометрів і продовжує збільшуватися.

Проте рухатися в останні кілька годин черга почала швидше. Зараз перед пунктом пропуску майже пів тисячі фур. Вони продовжують підїжджати. Як розповіли на митниці — це прогнозова ситуація, оскільки напередодні вихідних завжди більше вантажівок. Митники переконані, що врегулюється все уже наступного тижня.

Ще однією причиною, чому стався такий затор, є реорганізація в Дорогуську — на польському боці цього пункту перетину. Там поляки облаштовують електронну систему. І попередили, що певний час вантажівок пропускатимуть менше. Але основна причина такого скупчення — це обовязкове тестування. Сьогодні на пункті пропуску працювало дві приватних лабораторії і розгортає свою роботу ще одна — державна. Тож на митниці сподіваються, що рух машин пришвидшиться.

Однак водії ставляться до цього скептично. Більшість з них готуються цю ніч ночувати у своїх автівках. Для декого це буде вже не перша ніч на кордоні.

У Ягодині далекобійники вишикувалися у 8-кілометрову чергу | Новини України

Нагадаємо, що через нові вимоги Польщі для українців на кордонах утворидися величезні черги, люди стоять у заторах понад добу.

Раніше повідомлялося, чому Польща фактично заблокувала рух через кордон і яких збитків зазнає Україна.

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