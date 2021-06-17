Черги до черги: до Центри масової вакцинації від коронавірусу у Києві зійшлися одночасно тисячі людей

Люди очікують із принесеними із собою стільцями, чи навіть вкладаються відпочивати на газоні.
Центри масової вакцинації від коронавірусу цього тижня змінили графік роботи. Все через свято Трійці, а відтак, і довгі вихідні. Столиця ж про свої плани перенести роботу найбільшого в Україні центру вакцинації оголосила ще на початку тижня. Тож окрім тих, хто записався, прийшли люди, які вирішили вакцинуватись під час живої черги.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Попри те, що центр почав свою роботу вчасно, під ним скупчилися тисячі людей, які прагнуть отримати щеплення від коронавірусу. Спершу стоїть черга, щоб зайти до центру, далі стоїть натовп людей у черзі, щоб підійти до нього. Це відбувається під наглядом муніципальної варти. А далі стоїть вже за воротами ще один найбільший натовп, який прагне потрапити хоча б на територію.
Ситуація дуже напружена, час від часу між людьми виникають суперечки. Люди очікують із принесеними із собою стільцями, чи навіть вкладаються відпочивати на газоні. Ситуацію ускладнює ще й спека.
Причини такого натовпу в муніципальній варті пояснюють тим, що ближче до обіду традиційно приїздять більше людей, а також через виставку закрили центральний вхід до центру, тож всі вимушені заходити і виходити через службових хід. Окрім того зараз працюють 15 мобільних бригад замість традиційних 30, які працюють зазвичай у вихідні. «не встигають там, там зараз 40 людей обслуговують, потім запускають ще 40», - каже один із відвідувачів, який вже отримав свою вакцинацію.
Система також влаштована за таким самим принципом, як і у вихідні – одна черга сформована із тих, хто записався у системі і ті, хто прийшов зробити вакцинацію у живій черзі, саме вона дуже масштабна, люди приїздять все активніше. Дехто чекає ще з 6 ранку.
Організатори наголосили, що за кілька годин все ж встигнуть провести вакцинацію всім охочим.
Нагадаємо, що напередодні було вакциновано рекордну кількість людей – понад 76 тисяч.