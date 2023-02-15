Чергова загроза з повітря: Росія закидує Україну кулями з газом

Такі повітряні цілі були помічені українськими військовими днями та безпосередньо сьогодні.

Як повідомив в коментарі для ТСН.ua речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог використовує ці кулі перш за все як хибні цілі.

"Повітряні Сили відстежують всю повітряну обстановку України та за її межами. Ми бачимо ці кулі, коли вони летять ще з території Росії чи Білорусі. Маємо справу з кулькою діаметром метр-півтора, наповнену газом. До кульки прикріплений металевий відбивач, який відбиває радіолокаційний сигнал. Може піднятись на висоту до 5-6 кілометрів і більше. Ворог хоче, можливо, щоб ми відпрацювали по таких цілях. В такому випадку противник буде виявляти наші засоби ППО, а ми витрачати ракети. Втім у нас досвідчені фахівці, які здатні відрізнити БПЛА від такої цілі. Не виключається, що між такими повітряними кулями може летіти БПЛА. Виявлення останніх залежить від майстерності наших військових та приймати рішення про те, яку ціль збивати, а яку – ні. Сьогодні такі кулі теж були. В повітряних потоках вони можуть залітати на території інших держав. Небезпеки вони не несуть, але відволікають увагу", - повідомив нам Юрій Ігнат.

За його словами, повітряні кулі – не новинка у війнах.

"Можливо, ворог це використовує через дефіцит БПЛА оперативно-тактичного рівня, розвідувальних апаратів, яких ним було багато втрачено", - резюмував Юрій Ігнат.



Своєю чергою, військовий аналітик Олексій Гетьман каже, що повітряні цілі, про які йдеться – це свого роду "піраміди", вироблені з фольги.

"Вони зроблені таким чином, що дуже добре відбивають електромагнітні хвилі. Оператор, який захоплює повітряні цілі, може ідентифікувати це як рухомий металевий об’єкт. З точки зору ППО це можна віднести до так званих пасивних перешкод. Запускаються такі об’єкти для того, щоб згодом по цьому шляху могла рухатись, наприклад, ракета. Тобто прокладають курс, відволікаючи увагу нашої ППО, перевантажуючи її. Бойової загрози самі кульки не несуть. Ворог починає вчитись, це не дуже добре", - каже Гетьман.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, шр росіяни запустили кулі з відбивачами 15 лютого, які зафіксували під час повітряної тривоги у небі над Київською областю, щоб вивідати ППО України та зібрати дані.

Читайте також: