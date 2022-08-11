Черговий обстріл окупантів ЗАЕС: в "Енергоатомі" повідомили, що з радіаційним фоном

Внаслідок ворожих обстрілів ЗАЕС сталось загоряння.

Про це ТСН.ua повідомив представник "Енергоатому" Леонід Олійник.

Що стосується радіаційного фону - то він, за його словами, наразі перебуває в нормі.

"Внаслідок обстрілів ЗАЕС сталось загоряння, але радіаційний фон - в нормі", - повідомив представник ДП "НАЕК "Енергоатом".

Раніше в "Енергоатомі" зазначили, що було зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання, ще п'ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС.

"Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам", - наголосили в державному підприємстві.

Нагадаємо, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

Раніше українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

8 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Що стосується реакторних установок, вони контролюються сьогодні українським персоналом і у нас немає інформації, що там є якісь мінування цих об'єктів, але вони можуть це зробити у будь-який час, додав Котін.

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