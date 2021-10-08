Черговий скандал у Житомирі: в річку Тетерів знову злили нечистоти

Зламався насос на водоканалі, тому нечистоти потрапили урічку.
Не брати воду для господарських потреб, не напувати худобу, і не ловити рибу у річці Тетерів радять екологи. Вода там геть забруднена, через скидання нечистот житомирським водоканалом.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 жовтня.
У місті уже вп'яте за останні два місяці аварія на головній каналізаційній станції. Знов вийшло з ладу обладнання. Цього разу зламався насос.
Комунальники підключили резервний, але і той теж зламався. І нечистоти знов ринули у річку. Екологи відібрали проби води, результати аналізів обіцяють за п'ять днів, але фахівці кажуть, просто на око видно, що вода у річці - суцільні каналізаційні стоки.
У прокуратурі кажуть, за фактами викидів нечистот у Тетерів відкрито два кримінальних провадження.
“Ось це проба води, відібрана сьогодні вранці, наявно видно, що по- перше, вода має фекальний запах і такий сірий колір, він характерний для стічних вод, як ті, що потрапляють до каналізаційних споруд з колектора”, - каже Ірина Березюк, начальниця відділу лабораторного контролю екологічної інспекції Поліського округу.
Нагадаємо, у Житомирі у річку Тетерів потрапили тисячі кубометрів нечистот. Під час зливи з ладу вийшли помпи головної насосної станції, вони не змогли перекачати усі стоки до каналізаційних споруд, і нечистоти пішли у річку.