Черговий скандал у Житомирі: в річку Тетерів знову злили нечистоти

Черговий скандал у Житомирі: в річку Тетерів знову злили нечистоти

Зламався насос на водоканалі, тому нечистоти потрапили урічку.

Не брати воду для господарських потреб, не напувати худобу, і не ловити рибу у річці Тетерів радять екологи. Вода там геть забруднена, через скидання нечистот житомирським водоканалом.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 жовтня.

У місті уже вп'яте за останні два місяці аварія на головній каналізаційній станції. Знов вийшло з ладу обладнання. Цього разу зламався насос.

Комунальники підключили резервний, але і той теж зламався. І нечистоти знов ринули у річку. Екологи відібрали проби води, результати аналізів обіцяють за п'ять днів, але фахівці кажуть, просто на око видно, що вода у річці - суцільні каналізаційні стоки.

У прокуратурі кажуть, за фактами викидів нечистот у Тетерів відкрито два кримінальних провадження.

“Ось це проба води, відібрана сьогодні вранці, наявно видно, що по- перше, вода має фекальний запах і такий сірий колір, він характерний для стічних вод, як ті, що потрапляють до каналізаційних споруд з колектора”, - каже Ірина Березюк, начальниця відділу лабораторного контролю екологічної інспекції Поліського округу.

Новини України: екологи радять не використовувати воду з річки Тетерів, бо вода там забруднена

Нагадаємо, у Житомирі у річку Тетерів потрапили тисячі кубометрів нечистот. Під час зливи з ладу вийшли помпи головної насосної станції, вони не змогли перекачати усі стоки до каналізаційних споруд, і нечистоти пішли у річку.

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