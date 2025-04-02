Черговий моторошний обстріл Харкова: куди "прилетіло" і які наслідки

Наслідки обстрілу Харкова / © ТСН

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Харків оговтується від масованої атаки ворога. Близько першої ночі росіяни обстріляли місто «Шахедами». За даними обласної прокуратури зафіксовано від 13 до 15 влучань у Холодногірському районі. Більшість з них у промисловій зоні. Почалася масштабна пожежа. Крім підприємств пошкоджено також понад 20 приватних будинків. Відомо про щонайменше 8 потерпілих, серед них троє дітей.

Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

«Ми зараз біля одного з підприємств яке постраждало вночі. Як ви бачити, будівля серйозно пошкоджена вибухом і вогнем. Навколо нас все всіяно друзками скла і уламками санчат, яке виготовляло підприємство», — каже Юлія Бойко.

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Ворог масовано атакував лише один район міста — Холодногірськоий. Вибухи лунали тут один за одним, кажуть місцеві. За даними обласної прокуратури їх було від 13 до 15. Люди встигли сховатися, але їхні домівки не вціліли. Йдеться про щонайменше 2 десятки приватних осель, але огляд будинків все ще продовжується, тож ця кількість може зрости. Восьмеро людей отримали гостру реакцію на стрес. Серед них — ціла родина: подружжя, 16-річна дівчина та 7-річний хлопчик. За даними прокуратури, постраждало також 9-місячне немовля.

«Почалися перші вибухи, а потім — один за одним. Усі були в шоці. Перші два я бачила — це був жах. Один із них впав у 10 метрах від мого будинку», — каже Лілія.

Внаслідок удару спалахнули два цивільні підприємства. Вони і досі горять, за даними рятувальників — вогонь охопив площу у 1500 квадратних метрів. В прокуратурі уточнюють: підприємства виробляли побутові товари — санчата та поліпропілен. Також в цій будівлі інші підприємці зберігали матеріали, від яких тепер залишилися лише обгорілі рештки.

Росіяни атакували Харків / © ТСН

«Ми мали тут склад будівельних матеріалів. Ось бачите, що залишилося… Практично все знищено, якісь залишки є, але дуже мало. Там, де була пожежа, стояло обладнання. Ну що сказати… війна»», — каже Світлана, орендаторка приміщення.

Хоч рятувальники й досі борються з вогнем, комунальники вже почали закривати вибиті вікна, і прибирати територію. Також тут працюють правоохоронці, які оглядають вулиці у пошуках доказів чергових злочинів росіян.

Дата публікації 09:32, 02.04.25 Кількість переглядів 18 ТСН новини 09:00 2 квітня. Масована атака на Харків!

Обстріляли також росіяни і Харківщину. Застосовували авіабомби і дрони.

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