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Черговий моторошний обстріл Харкова: куди "прилетіло" і які наслідки
Росіяни знову масовано обстріляли Харків. Що відомо про наслідки влучань?
Харків оговтується від масованої атаки ворога. Близько першої ночі росіяни обстріляли місто «Шахедами». За даними обласної прокуратури зафіксовано від 13 до 15 влучань у Холодногірському районі. Більшість з них у промисловій зоні. Почалася масштабна пожежа. Крім підприємств пошкоджено також понад 20 приватних будинків. Відомо про щонайменше 8 потерпілих, серед них троє дітей.
Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
«Ми зараз біля одного з підприємств яке постраждало вночі. Як ви бачити, будівля серйозно пошкоджена вибухом і вогнем. Навколо нас все всіяно друзками скла і уламками санчат, яке виготовляло підприємство», — каже Юлія Бойко.
Ворог масовано атакував лише один район міста — Холодногірськоий. Вибухи лунали тут один за одним, кажуть місцеві. За даними обласної прокуратури їх було від 13 до 15. Люди встигли сховатися, але їхні домівки не вціліли. Йдеться про щонайменше 2 десятки приватних осель, але огляд будинків все ще продовжується, тож ця кількість може зрости. Восьмеро людей отримали гостру реакцію на стрес. Серед них — ціла родина: подружжя, 16-річна дівчина та 7-річний хлопчик. За даними прокуратури, постраждало також 9-місячне немовля.
«Почалися перші вибухи, а потім — один за одним. Усі були в шоці. Перші два я бачила — це був жах. Один із них впав у 10 метрах від мого будинку», — каже Лілія.
Внаслідок удару спалахнули два цивільні підприємства. Вони і досі горять, за даними рятувальників — вогонь охопив площу у 1500 квадратних метрів. В прокуратурі уточнюють: підприємства виробляли побутові товари — санчата та поліпропілен. Також в цій будівлі інші підприємці зберігали матеріали, від яких тепер залишилися лише обгорілі рештки.
«Ми мали тут склад будівельних матеріалів. Ось бачите, що залишилося… Практично все знищено, якісь залишки є, але дуже мало. Там, де була пожежа, стояло обладнання. Ну що сказати… війна»», — каже Світлана, орендаторка приміщення.
Хоч рятувальники й досі борються з вогнем, комунальники вже почали закривати вибиті вікна, і прибирати територію. Також тут працюють правоохоронці, які оглядають вулиці у пошуках доказів чергових злочинів росіян.
Обстріляли також росіяни і Харківщину. Застосовували авіабомби і дрони.
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