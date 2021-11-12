Черкаська область стала "червоною": які обмеження з'явилися у регіоні

В області зросло інфікування коронавірусом.

Черкаська область від п'ятниці, 12 листопада, опинилася у "червоній" карантинній зоні.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

Карантин посилили через підвищений рівень захворювання на коронавірус. Тепер людям без довідки про щеплення або негативного ПЛР-тесту не можна буде відвідувати кафе, ресторани і торговельно-розважальні центри, а також ринки та магазини. В регіоні заборонено проведення масових заходів. Заклади громадського харчування, а також школи та дитячі садочки працюватимуть за умови, якщо усі працівники матимуть COVID-щеплення.

Черкаська область стала 18 регіоном в Україні, який потрапив до "червоно"ї зони. "Жовтих" областей стало три: Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська. На "помаранчевому" рівні перебувають сім регіонів.

Як повідомлялося, у "червоній" Львівській області планують посилити карантинні обмеження в приміському транспорті. Вже за тиждень, від 22 листопада, пересуватися в регіоні автобусами та поїздами зможуть лише вакциновані і ті, хто має негативний ПЛР чи експрестест.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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