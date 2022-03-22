Чернігів на межі виживання: як російська армія тероризує місто 27 днів

ТСН.ua розповідає, які звірства довелося пережити Чернігову з першого дня війни і що відбувається там зараз.

Росія вже 27 днів несе хаос, смерть, знущання та винищення України та її народу. Усі ці дні Збройні сили України та цивільні люди хоробро захищають свою рідну землю від загарбника, який рано-вранці 24 лютого розпочав на території незалежної країни нахабну і криваву війну. Мирні міста та села України стали для Росії так званим полігоном для випробування нового озброєння і застосування заборонених у цивілізованому світі боєприпасів. Режим Путіна погрожує ядерною зброєю і не зважає на людські жертви у своєму прагнені окупувати Україну. Війська РФ та її найманці захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС і продовжують безжально обстрілювати населені пункти. Звірства російської армії вже облетіли увесь світ.

Небо над Україною і досі відкрите, тож російські ракети і авіабомби продовжують трощити житлові квартали, лікарні, дитячі садочки, цивільні та військові інфраструктури. Усіх жертв полічити зараз складно, але рахунки ідуть на тисячі. За останніми даними, російські окупанти від початку війни в Україні вже вбили 117 дітей.

Росія на чолі з Путіним створює штучний геноцид жителів блокованих міст, не дозволяючи організувати там гуманітарні коридори. Одна з найскладніших ситуацій зараз у Чернігові. Місто на межі можливостей для виживання.

ТСН.ua розповідає, яка ситуація в обласному центрі, який закриває загарбникам північний шлях на Київ, через що практично постійно перебуває під обстрілами.

Що відбувається в Чернігові сьогодні

Околиці міста розбомблені повністю, передмістя — на 60%. З Чернігова виїхала половина населення, а серед тих 130 тисяч, які залишились, є багато хворих та немічних.



У Чернігові відсутня електроенергія, через це немає і води. Снігу майже не залишилося, тож воду немає з чого топити. Доставити джерельні запаси води до мешканців практично неможливо через постійні обстріли та проблему з логістикою.

Воду накачують за допомогою генераторів, яких у місті також бракує. Бракує і баків, щоб збільшити поставку води. Працівники водоканалу героїчно працюють під обстрілами, доставляють викачану воду в мікрорайони міста та на об'єкти критичної інфраструктури, це лікарні, ТЕЦ. Але є й такі точки, де люди відчувають гостру потребу у воді.

Через її брак неможливо здійснити елементарні гігієнічні процедури. Через потепління це загрожує інфекційними захворюваннями.

В усьому місті також немає світла. Газ є дуже вибірково, кому ще пощастило. Полагодити все це неможливо через постійні обстріли.

Яка ситуація у Чернігові та чи безпечним є великий гуманітарний коридор

Люди змушені постійно переховуватися по підвалах. Чернівчанам доводиться ризикувати своїм життям, аби вийти з укриття, щоб приготувати їжу на багатті у своїх дворах.

Попри те, що комунальні служби хоробро працюють цілодобово, темпи відновлення значно відстають від темпів руйнації. Через критичне руйнування інфраструктури для ремонту електро-, тепло мереж місту не вистачає запчастин, інструментів, комплектів для експлуатації та ремонту обладнання.

Як розповів в інтерв'ю LB.ua мер Чернігова Владислав Атрошенко, у місті залишилося дуже мало людей, які б могли ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми. Також він додав, що в Чернігові залишилось небагато медиків, вони теж падають з ніг, адже серед пацієнтів - дуже багато поранених. Окупанти обстрілюють лікарні, в приміщенні вибиті вікна та холодно.

Ще одна проблема - забезпечення гемодіалізом хворих і обслуговування пацієнтів психоневрологічної лікарні, каже міський голова.

"Ще одна категорія – хворі, які потребують гемодіалізу. Ми вирішили системно цю проблему. Є геріатричний будинок: без світла і тепла, який, по суті, потрібно евакуйовувати. Є хворі психоневрологічної лікарні, яких також важко зараз обслуговувати, не маючи електроенергії, тепла, води", - сказав Владислав Атрошенко.

Місцеві мешканці практично стали заручниками через військові злочини, які чинять російські окупанти.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 22 березня заявила, що великий гуманітарний коридор на Чернігівщину – небезпечний, адже виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані.

Деякі люди ризикують життям і виїжджають "лісовими стежками". Ними ж поки що з труднощами доставляють гуманітарну допомогу. Після потепління на вулиці ці стежки розмиє, тож Чернігів залишиться в абсолютній блокаді.

Що довелося пережити Чернігову за 27 днів війни

Нагадаємо про варварські дії і тероризм російської армії, яких Чернігову довелось пережити за ці 27 днів війни.

У перші дні вторгення українські війська відбили прорив російських окупантів на підході до Чернігова. 26 березня російські окупаційні війська вже почали обстрілювати "Градами" місто Чернігів з 285 тисячами населення.

У цей день мер заявив, що жителям необхідно готуватися до вуличних боїв і приготувати запалювальні суміші. Також чоловікам влада вирішила видати зброю. А військових забезпечити провізією.

У цей же день окупанти обстріляли в Чернігові дитячий садок.

27 лютого російські військові завдавали ракетного удару по центру Чернігова. Ворог намагався влучити у Чернігівську міськраду, але потрапив у двори між обласною стоматологічною клінікою та житловою дев'ятиповерхівкою.

У ніч на 28 лютого під час обстрілу Чернігова російськими окупантами одна з ракет влучила у багатоквартирний житловий будинок в центрі міста, спричинивши пожежу. Також ракети влучили у дитячий садок та магазин.

Станом на 12:20 28 лютого впродовж 20 хвилин продовжувався інтенсивний обстріл житлових будинків в Чернігові на вулицях Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова.

3 березня російський снаряд влучив у нафтобазу у Чернігові. Внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального.

Цього ж дня близько 12:30 російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста.

4 березня росіяни кілька годин методично обстрілювали південно-східні райони Чернігова, цілячись у житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Ввечері 6 березня війська РФ почали обстрілювати вже усі мікрорайони Чернігова.

7 березня окупанти зруйнували протитуберкульозний центр та школу №18.

ДСНС України

9 березня російські військові обстріляли людей біля Чернігова, які йшли пішим маршрутом. Так вони вбили дівчину, та юнака з мамою. Ще чотирьох людей поранили.

Цього ж дня, 9 березня, мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив кількість жертв від початку війни. Станом на цей день загинули 60 людей та 400 отримали поранення.

У ніч проти 11 березня ворог продовжував завдавати авіаційні удари по місту Чернігів та піддавати його артилерійським обстрілам. Руйнувань зазнали переважно цивільні будівлі та об’єкти соціальної інфраструктури. Було зруйновано стадіон ім. Ю. Гагаріна.

Пошкоджено будівлю юнацької бібліотеки: будинок Василя Тарновського, пам’ятку архітектури 19 століття.

14 березня окупанти обстріляли водопровідну станцію. Через це у місті зникла вода. Також російська армія авіаударом знищила Національний університет "Чернігівська політехніка".

16 березня стався один із найцинічніших і найжорстокіших воєнних зочинів армії РФ. О 10 годині ранку російські військові з вогнепальної зброї розстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом біля продуктового магазину. Сталося це в одному зі спальних мікрорайонів міста Чернігова. Щонайменше 10 людей загинули.

Лише за добу 16 березня від рук окупантів загинули 53 людини. Загалом втрати налічували 200 цивільних.

Також військові злочинці авіаударом розбомбили житловий гуртожиток. 17 березня під завалами знайшли загиблою цілу родину: 3-річних двійняток, їхню 12-річну сестричку та двох батьків.

ДСНС

19 березня армія Російської Федерації продовжила обстрілювати густонаселені райони Чернігова: розгромила опорну лікарню №2. Тому тепер пацієнтам після операцій доводиться лежати в коридорах за температури +10.

Також загарбники нанесли удару на лижну базу, яка активно використовувалася під час проведення чемпіонатів України з біатлону, а також Гонок чемпіонів.

biathlon.com.ua

21 березня стало відомо, що в Чернігові під обстріл потрапила машина, якою місцеві жителі розвозили воду землякам.

У Чернігові під обстріл потрапила машина, якою місцеві жителі розвозили воду землякам

22 березня у місті зникла електроенергія та відповідно не працює і водопостачання. Звісно, Чернігів чинить спротив і українські військові мужньо дають відсіч ворогу, але виживати людям в таких умовах надзвичайно складно.

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