Чернігівці за рік після окупації пишаються переходом на українську мову і вже готуються до миру

Місто-герой Чернігів не потрапив під окупацію і тримав оборону майже сорок днів. За цей час російська армія вбила 658 цивільних жителів обласного центру, понад тисячу було поранено. В перших числах квітня українські війська повністю звільнили Чернігівщину, йдеться в ТСН.

Рік тому на початку квітня у Чернігові вражали масштаби руйнації та неймовірна тиша. Чернігівські визитівки - як-от бібліотека, стадіон, готель “Україна” та кінотеатр, що зруйнували російські війська - поки що так і законсервували. В пріоритеті відновлення інфраструктури та житла - найбільше постраждали околиці Чернігова.

Взагалі в області внаслідок російської агресії зруйновано або пошкоджено понад 12 тисяч об’єктів, понад 80 відсотків - це житло. Це питання для регіону навіть за рік болісне. Багато людей живуть у модульних містечках або у вагончиках у себе на подвір’ї. Орієнтовно 2 тисячі 400 будинків ще потребують відновлення.

Як от дім Олексія Самодіда з Бобровиці - це один із найбільш постраждалих районів обласного центру. Одна стіна його будинку та частина були зруйновані, але зиму Олексій із мамою вже жив у своїй хаті. Частину будматеріалів отримав від держави, а щоб відновити стіну - чоловік розібрав свій хлів і цю цеглу використав для відбудови хати. “Я сам справився, ще молодий, поки сил вистачає. Я вже на початку літа його майже добудував, треба ж було десь жити. Гроші позичав. У нас тут були вікна, але дорого, ми зробили суцільну стіну”, - показує чоловік.

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Чернігів потроху оговтується - вже справно працює міський транспорт, у людей навіть з’явилася гаряча вода. У Чернігові поступово відновлюється зруйнований бізнес, і це попри близькість до кордону. Чернігів, на відміну прикордонних громад, між повітряними тривогами - цілком безпечний. Люди гуляють містом, відвідують кав’ярні, вистави, все як і було до війни, але вони щомиті про неї пам’ятають. “Ситуація тривожна, але місто змінюється, люди змінюються. Об’єдналися між собою. Російська окупація показала, що ми нація, що ми все переможемо”, - кажуть місцеві.

Місто відносно поруч із Києвом, але доїхати до нього на авто нині дуже проблематично. В області було зруйновано понад три десятки мостів, більшість відновили, але логістика однаково дуже складна. Звичайно, з міста та області багато виїхало і не повернулося, це теж серйозний виклик для регіону. “За час бойових дій і цей рік виїхало багато молоді і населення. Бізнес відновився, але не в повному об’ємі, всі в очікуванні, ми повинні вірити в перемогу і вже розпочати відбудовувати зараз. Підготовку до війни готуємося у мирний час, а у війну - до миру, зараз потрібно ці питання вирішувати”, - переконує керівник Чернігівської міської адміністрації Дмитро Брижинський.

У місті скрізь лунає українська, раніше в Чернігові українською говорили головно туристи. “Люди спеціально переходять на українську, і це помітно, раніше місто було повністю російськомовне, це приємна тенденція”, - кажуть перехожі.

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