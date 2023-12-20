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Черник оцінив, чи зможе Україна підготувати до війни 500 тис. потенційних мобілізованих

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Черник оцінив, чи зможе Україна підготувати до війни 500 тис. потенційних мобілізованих

Військові навчання ЗСУ / Фото: Сергій Наєв (https://t.me/SerhiyNaiev)

Експерт звернув увагу, що десятки тисяч українців проходять військову підготовку за кордоном.

Мобілізовані українці проходять мінімальну, а іноді дуже ґрунтовну підготовку перед тим, як бути відправленими на фронт. Зокрема, навчання відбуваються і за кордоном у "велетенських масштабах".

Про це у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

Черник оцінив, чи є в України змога провести навчання для всіх 500 тис. потенційних новобранців до ЗСУ, мобілізувати яких пропонує Генштаб.

"У стратегічному сенсі всі, хто мобілізовані, мінімальну, а в деяких випадках навіть дуже ґрунтовну підготовку – особливо, якщо вона відбувається за кордоном, а це десятки тисяч людей... До речі, це безпрецедентне явище в історичному сенсі. Правильно робиться, що не афішується, щоб противник не розумів, в яких масштабах це все відбувається. Але можу авторитетно сказати, що це дуже велетенські масштаби. То однозначно ми впораємося", – переконаний експерт.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тис. осіб.

Глава держави також повідомив, що додаткова мобілізація у 450-500 тис. людей обійдеться Україні в додаткових 500 млрд грн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація 2024 року! Чи буде чим оснастити 500 тисяч новобранців?

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Дата публікації
Перегляди
658
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