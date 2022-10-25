Черник пояснив, навіщо Росія придумала фейк про "брудну" бомбу: хочуть консолідуватись довкола "фюрера"

Військовий аналітик Петро Черник вважає, що російський фейк про "брудну" бомбу - це ознака того, що Росія потрапила у стратегічну пастку і тепер не розуміють, як вийти з війни.

Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Брудна" бомба - це якісь радіоактивні матеріали, скажімо, відпрацьоване ядерне паливо, обкладене звичайною вибухівкою. Тобто класичний ядерний боєприпас має три ударні хвилі - це світлове, електромагнітне випромінювання та низка хвиль. Це - дуже технологічний пристрій та надсерйозна зброя. У "брудні" бомбі немає таких якостей, проте може бути радіаційне забруднення. Її виготовити теж складно. Шойгу та Герасимов чи не вперше з часів війни дзвонили своїм колегам. Це - свідчення та ознака того, що російське вище командування розуміє, що в Україні вони потрапили в стратегічну пастку і не можуть з неї вийти. Ця риторика - це пошук та спроба знайти якийсь вихід. Мовляв, давайте шукати вихід з цієї ситуації. Це - грамотний прийом", - сказав Черник.

Військовий експерт наголосив, що таким чином росіяни також намагатимуться консолідувати своє суспільство та об'єднати його довкола диктатора Путіна.

"Другий момент - те, що вони перейшли від ядерної риторики до заяв про "брудну" бомбу із пропагандистським наративом є ознакою того, що вони усвідомили, що якщо наважаться на ядерний удар - колективний захід дасть повноцінну відповідь. Третій момент - режим тримається виключно на лояльності власного населення. Якщо втратити лояльність - режим гине. Це наратив для власного населення - мовляв шалені "укронацисти" готові до ядерного апокаліпсису, а тому треба консолідуватись довкола фюрера. От так ймовірно виглядає загальна картина. Зараз Росія стала на шлях свого зникнення, проте наголошую, що це може статись нескоро", - пояснив Черник.

Фейк про "брудну бомбу" та дзвінки Шойгу

Пропагандисти в РФ вигадали новий фейк, що "Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб потім звинуватити Росію". Через це Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони країн НАТО. Проте йому ніхто не повіри, західні партнери України закликали Росію не провокувати ескалацію конфлікту.

Але росіяни не припиняють поширювати свої маразматичні історії, і навіть опублікували мапу радіусу ураження "брудної бомби".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що Росія використовує елементи терору й шантажу. Вони хочуть налякати світ загрозою, щоб домовитися про тимчасовий мир з Україною та наростити свої військові потужності.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні немає ніякої "брудної" бомби, а фейк Росія хоче застосувати для ескалації конфлікту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що єдина зброя “масового ураження”, яка у нас є, - це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога.

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