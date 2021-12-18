Чернівчанка понад 7 місяців безперервно хворіла на COVID-19 та встановила рекорд: як пояснюють унікальний випадок медики

Чернівчанка понад 7 місяців безперервно хворіла на COVID-19 та встановила рекорд: як пояснюють унікальний випадок медики

Позитивний результат тесту на коронавірус жінка отримувала 13 разів.

Сім з половиною місяців чернівчанка Юлія Драпата була носійкою коронавірусу. Жінка інфікувалась торік у листопаді, симптоми хвороби зникли за кілька тижнів. ПЛР-тести робила в різних лабораторіях, але результат не змінювався.

Про те, як пояснюють це фахівці - 18 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Юлія розповіла, що інфікувалася коронавірусом торік у листопаді, а дізналася про це випадково, коли приїхала до Німеччини на черговий курс хіміотерапії. У жінки лімфома.

"Температури не було. Зв’язалася з лікарями, вони сказали антибіотик не пити, бо температури нема, тобто просто спостерігати. За два тижні знову здали тест – він далі був позитивний", - пригадує вона.

Пізніше розвинулась пневмонія – було 15% ураження легень. Втім показів для шпиталізації не було.

Лікарі Чернівецької обласної лікарні лікували жінку стандартно, за схемою, якою лікували усіх пацієнтів. Спостерігали її кожні 3-4 дні, але весь час тест залишався позитивним.

Більше 7 місяців Юля жила з вірусом в організмі, хоч і жодних симптомів хвороби більше не мала. Результати досліджень приголомшували місцевих лікарів. Єдине запевнили, що інфікувати інших вона не може.

У Міністерстві теж пояснень не почула - зверталася і туди. Адже через тривалу присутність вірусу німецькі лікарі вагалися чи продовжувати її лікування від онкології.

Омріяний негативний тест жінка отримала тільки в червні цьогоріч. Фахівці припускають, у Юлії ця аномалія може бути пов’язана з ослабленням імунітету після протипухлинної терапії.

Коронавірус в України: фахівці пояснили, чому чернівчанка після 7 місяців недуги припинила хворіти за кілька тижнів

"Онкологія характеризується пригніченням активності імунної системи. Ми можемо теоретично домислити, чому це відбувається, але в широкому загалі поки що нема повідомлень", - зазначає імунолог Олег Назар.

Слід зазначити, що у світі вже були випадки, коли онкохворі тривалий час залишалися носіями коронарірусу, але в Україні таке фіксують уперше. Юлію навіть внесли до Національного реєстру рекордів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

У 68-річного Володимира зі Стрия, що у Львівські області, виявили рідкісне ускладнення, яке виникло після коронавірусної інфекції – мультифокальний тромбоз ниркових та селезінкових артерій. Чоловік майже вилікувався від коронавірусу, але його турбували раптові гострі болі у животі.

Читайте також: