Чернівецькі майстри створюють для окопів зручні ліжка: від замовлень немає перепочинку

Таке ліжко можна розкласти в окопі чи бліндажі за лічені секунди, його сконструювали за натівським зразком.

Чернівецькі майстри виготовляють для військових портативні ліжка. Конструкцію можна швидко розкласти в будь-яких умовах на фронті та зручно переміщати по позиціях, йдеться в ТСН.

У кількох цехах майстри поспішають виготовити та відправити чергову партію портативних ліжок для наших захисників. До війни команда виробляла декоративні конструкції. Коли почали волонтерити та їздити з вантажем на передову, жахнулися в яких умовах доводиться ночувати бійцям. “Ми бачили, як там сплять хлопці, тобто на дошках, на палетах, на картонах”, - розказує Михайло.

Тоді й зробили кілька пробних зразків та відправили товаришам на передову. Масштабного виробництва спочатку не планували, та коли від бійців посипались прохання, почали шукати кошти. “Мій норвезький друг каже мені: «Міша, запускайте, це гарна ідея, я вам чимось допоможу. І перші 10 штук він задонатив. Потім з'явилися інші люди, які кажуть: «Давайте ми вам 5 штук платимо – робіть». Потім ще і ще, ми вирішили, що продовжуємо працювати.

Таке ліжко можна розкласти в окопі чи бліндажі за лічені секунди, його сконструювали за натівським зразком. Замість алюмінію використали дерево, яке доступніше у регіоні. “Дерево твердих порід. Щліфуємо, додатково обробляємо маслом для того, щоб воно могло витримувати зовнішній вплив”, - кажуть майстри.

Конструкція, запевняють, міцна та надійна, може витримати до п’яти сотень кілограм.

Зараз майстри планують розширювати виробництво, отримують замовлення від волонтерських організацій. “Люди просто пишуть - ми нарешті виспались. Будемо намагатись відправляти більшими партіями, тому що попит є на них”, - додає Михайло.

Більше трьох сотень ліжок вже служать нашим бійцям у найгарячіших точках, ще стільки ж - відправлять днями.

Комфорт навіть в окопі: чернівецькі майстри виготовляють для військових портативні ліжка

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