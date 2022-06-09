Чернівецькі волонтери вивозять з-під обстрілів лежачих і тяжкохворих: евакуювати вдалось вже понад 600 осіб

Чернівецькі волонтери, яких організував викладач французької в університеті, рятують найвразливіших із "гарячих точок". Їм уже вдалось евакуювати понад 600 людей.

Один з волонтерів Ігор Логвінов повертається зі своєї четвертої поїздки на Схід. Усміхається– бо вдалось вивезти з-під обстрілів дві сотні людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Із зони бойових дій команда волонтерів вивозить тяжкохворих та літніх людей. Вони забирають стареньких із Бахмута, де зараз точаться запеклі бої. Збирати та доправляти тяжкохворих до безпечного міста іноді доводиться під обстрілами.

"Ми їхали, наїхали на осколок, почали міняти колесо під обстрілами. Бомбить, а ти міняєш те колесо..." - пригадує Ігор Логвінов.

Волонтер наголошує, що головне — не лише довезти людей живими. А і не погіршити їхній і без того важкий стан.

"Якщо це лежача бабуся, яка 20 років лежить у тій квартирі на тому ліжку, яка ніколи не виходила звідти – це паніка. Ти мусиш розмовляти спокійно і лагідно, не зважаючи на те, що йде бомбардування", - каже волонтер.

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Медики перед тим інструктували волонтерів про те, як транспортувати тяжкохворих. В кузові - ортопедичні матраци, аби безпечно доїхати до найближчого залізничного вокзалу.

"У нас є декілька пацієнтів з деменцією, з ними дуже важко, це як малі діти, в потязі у багатьох можуть здавати нерви", - каже Дмитро Максимович, волонтер благодійного фонду "Freedom Trust".

На Заході країни волонтери селять людей до спеціалізованих центрів. Частину – відправляють за кордон. Люди літнього віку не стримують сліз — від будинків залишаються одні шматки.

Складний процес евакуації хворих налагодив той, хто ніколи справи з таким не мав. Бо ж Ігор — викладач французької у національному Чернівецькому університеті. Лекції волонтер іноді читає просто в дорозі. Евакуацією тяжкохворих його змусив займатись випадковий дзвінок.

Він зібрав однодумців, знайшов кілька бусів та за допомогою військових проклав маршрут до найгарячіших точок. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут. Найбільше волонтерам болить, коли не встигають допомогти. Приїжджають за адресою, а замість будинку – вирва.

Втім з під-обстрілів їм вдалось вивезти вже понад 600 людей. Іноді, кажуть, врятувати буває легше, ніж розселити хворих. Бо ж притулки – переповнені.

"Нам вкрай потрібна підтримка держави. Це – найнижча ланка, до якої є справа зараз, але ми повинні бути вищі", - каже Логінов.

Щойно поселили цих евакуйованих — волонтери збираються за іншими до Бахмута.

Рятують лежачих та самотніх: волонтери з Чернівців вивезли понад 600 стареньких із "гарячих точок"

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 8 червня з Луганщини вдалось евакуювати 40 людей. За його словами 34 особи, зокрема й обдна дитина, виїхали з Лисичанська, ще шість людей - із Врубівки.

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