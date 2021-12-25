Червона ікра до новорічного столу: скільки доведеться за неї заплатити та як не натрапити на підробку

Червона ікра до новорічного столу: скільки доведеться за неї заплатити та як не натрапити на підробку

Експерти радять купувати тільки в перевірених виробників та зважати на ціну.

Червоний кав'яр - не лише смачний, а й корисний делікатес на новорічному столі, бо ж містить багато вітамінів.

Про те, як же видобувають ікру, скільки доведеться за неї заплатити та як не натрапити на підробку та контрабанду - 25 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ЯК ВИДОБУВАЮТЬ ІКРУ

На одному з рибних господарстві неподалік Львова форель вирощують уже 20 років

Для того, що узяти в неї червону ікру, власник підприємства Михайло Грабович виловлює рибину з басейну, натискає на черево рибини і посуд миттєво наповнюється кав'яром.

"Є матки високопродуктивні, які можуть давати літр ікри, а є матки які дають 200-300-400 грам. Ми їх відсортовуємо. Це не залежить від величини, є середні матки і вони дуже продуктивні", - пояснює він.

Далі ікру засолюють, а от форель, яку подоїли, відпускають в інший басейн, де вода - збагачена киснем.

Харчову ікру форель дає сім-вісім років. Її доять раз на рік. Скільки саме отримують за сезон - таємниця. Але власник господарства розкриває собівартість утримання однієї матки - 5 тисяч гривень. Відповідно й кав'яр недешевий.

"Собівартість ікри висока через великі затрати на корми, на утримання, годівлю і заробітню плату працівникам. Тому кілограм ікри коштує 1800 гривень", - розповідає Грабович.

Її продають уроздріб та гуртом.

ЦІНИ НА КАВ'ЯР

На одеських ринках перед новорічними святами червона ікра в асортименті: є й українська. Але переважно - імпортна. Маленька баночка найдешевшої коштує 95 гривень. Найдорожчий кав'яр - кети. Сто грамів - від 300 гривень. Найчастіше - беруть на вагу.

Щодо цін - вони, запевняють продавці, цьогоріч зросли не надто - на 5-10%, але охочих купити поки що небагато. Продавчині сподіваються: все зміниться за кілька днів.

Так, найдоступніша червона ікра - це ікра форелі. Її середня вартість приблизно 2 тис гривні. Далі іде ікра горбуші - близько 2,5-3 тис грн. І найдорожчою є ікра кити , яка коштує 3 і більше тисяч гривень.

Ті, хто все ж вирішили скупитися вже - уважно приглядаються до товару.

Фахівці радять іще й обирати не надто солону. Інакше - може спровокувати набряки. Але, загалом, кажуть - ікра - дуже корисна. Однак, людям, схильних до алергій та дітям до трьох років - ікру краще не їсти взагалі.

ЯК ВІДРІЗНИТИ СПРАВЖНЮ ВІД ПІДРОБКИ

За словами експертів, на вигляд ікринки мають бути однаковими, не мати різкого запаху. Баночка має бути промаркована і запакована герметично.

Для того, щоб напевно визначити справжню ікру - продукцію потрібно залити гарячою водою, або ж перекисом водню. Якщо це справжня ікра, має утворитися мутно-молочний розчин, який говорить про згортування білків.

Окрім підробки - можна натрапити і на контрабанду з Росії. За підрахунками експертів, такого кав'яру в Україну щороку незаконно завозять зо 250 тонн.

Тож експерти радять купувати тільки в перевірених виробників, зважати на ціну та пам'ятати, що неякісний продукт може загрожувати серйозним отруєнням.

Червона ікра: як видобувають цей делікатес та як не натрапити на підробку та контрабанду

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Автори: Олена Лоскун. Олена Черняєва, Марічка Кужик