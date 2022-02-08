Червона ручка і записи: у Мережі виникла дискусія, чи мають право вчителі писати в щоденниках

Існування щоденників не обов'язкове.
Червона паста, зауваження та знаки запитання в щоденниках - це викликало чималу дискусію в Мережі. Батьки школярів обговорюють, чи може вчитель писати зауваження та малювати знаки запитання в щоденниках.
Що кажуть про це освітяни і психологи - у сюжеті Сніданку з 1+1.
Олена разом з онуком-чотирикласником Данею показують щоденник хлопчика. Кажуть, якби не червоні записи від вчителя, то контролювати успішність малечі було б у рази важче.
Втім, у соцмережах тема щоденників, а особливо зауважень у них вчителя, розбурхала неабияку дискусію. Усе після допису однієї з мам школяра: "Чи має право вчитель писати зауваження в щоденнику, тим паче червоною ручкою? Чи може ставити знаки питання в ненаписаному розкладі, хоча день тижня ще не настав"..
Понад дві тисячі коментарів під дописом, а аткож два протилежних табори батьків:
- Як добре, що в моєї дитини в школі не треба щоденника. І оцінок нема. І домашки.
- У когось занадто багато вільного часу. Щоденник - це особиста річ дитини. Хочу пишу, хочу малюю, хочу рибу завертаю.
- Так, а що тут такого? Ну поставив вчитель відмітки, і що? Якщо дитина засмутилась, може, з нею просто поговорити, що така справа точно не варта переживань.
- Ось через таких батьків страждають і діти, і вчителі. Вчитель витрачає свій вільний час і пише це для того, щоб батьки звернули увагу на своїх дітей
- Тож особиста справа учня, чи його "обличчя", де вчитель зобов’язаний робити помітки?
"Існування щоденників не передбачено жодним нормативним актом. Тобто немає жодного закону, постанови, розпорядження, який б запроваджував існування щоденників і їхнє введення. Щоденник не є обов’язковим в школах. Якщо його немає у дитини, дитина за це не може отримувати жодного покарання", - каже юрист громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко.
Саме тому, пояснює він, записувати домашнє завдання, чи робити будь які необхідні помітки дитина може і в звичайному зошиті чи блокноті у якому їй заманеться вигляді. Натомість щоденник - це не більше, ніж просто традиція. "Раніше це був засіб зв’зку між вчителем і батьками, коли не було мобільних телефонів, не було електронної пошти і різних месендженрів. Тоді через щоденник передавалась інформація", - додав він.
Своєю чергою, дитячап сихологиня Дарина Силіванова не зовсім згодна з цим. Аджз точки зору психології щоденник - це не така вже й безглузда річ. "Я прихильниця того, щоб певні дисципліни і певна структура в освіті була. Вона потрібна дітям для того, щоб було розуміння якихось завдань, відповідальності", - каже вона.
Справа лише в лиш у тому, на скільки дотриманий баланс між лояльними вказівками, рекомендаціями та зауваженнями вчителя і прискіпливим ставленням до дитини. До слова, воно теж може проявлятися в помітках у щоденнику. Тому якщо розгорнули його, а там все червоне, то психологиня радить поспілкуватися з дитиною, а потім з із вчителем. Далі - всім разом шукати причини.