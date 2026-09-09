"Червона" та "жовта" тривоги у Києві: що відомо про нову систему оповіщення, як працюватиме транспорт і ТРЦ

Повітряна тривога в Києві / © ТСН

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10-го вересня комендантська в Києві триватиме з першої ночі до п’ятої ранку, тобто на годину менше. По-новому рухатиметься і громадський транспорт — курсуватиме на годину довше. А через численні затримки потягів під час тривог місто організує чотири автобусні маршрути для пасажирів із Центрального залізничного вокзалу під час комендантської години.

Тривоги ж розділять за небезпекою. «Жовтий» рівень — атака дронів. «Червоний» — ракетний або комбінований удар. Під час дронової небезпеки без обмежень курсуватиме «зелена» гілка столичної підземки. А «червону» — дублюватимуть автобуси.

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Також під час повітряної тривоги буде дозволений рух Південним мостом, але з технологічним перекриттям на пів години після оголошення тривоги і на пів години після відбою. Державні установи і ті, що надають соціальні послуги, при «жовтій» небезпеці працюватимуть. А от усі розважальні та спортивні заходи на відкритих територіях і в спорудах, де немає укриттів, заборонили.

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Докладніше про оновлення безпекових правил розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в ефірі ТСН.

Нова система оповіщення у Києві

За словами Пантелєєва, нова система оповіщення вже працює, а деякі її елементи запрацюють від 10 вересня.

«Переважна більшість, понад 70 відсотків міста, чують оновлений формат СРН», — зазначив він.

Гучномовці розділяють сигнал на «жовтий», коли є загроза виключно дронів, та «червоний» — коли йдеться про масовану дронову, ракетну або комбіновану атаку.

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Також у Києві запрацювала цифрова система, через яку кияни отримують push-повідомлення з оперативною інформацією про рівень небезпеки.

Як працюватимуть ТРЦ та інші заклади

Щодо роботи торговельних центрів та інших комерційних об’єктів, ключовим фактором є наявність укриття.

«Ті об’єкти, які мають укриття, відповідно, можуть працювати під час жовтого рівня загрози», — пояснив Пантелєєв.

Для інших об’єктів передбачений тримісячний термін на вирішення питання облаштування укриття. Також враховується думка колективу: заклади повинні провести відповідні збори, і за рішенням трудового колективу можуть не продовжувати роботу під час «жовтого» рівня загрози.

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За словами заступника голови КМДА, це тимчасовий захід, який має мотивувати бізнес забезпечувати безпекові умови для працівників і відвідувачів.

«Ми вважаємо, що це такий мотиваційний захід з точки зору підтримки бізнесу і створення передумов для забезпечення безпеки, як тих, хто відвідує торгівельні заклади, так і тих, хто там працює», — сказав він.

Дата публікації 23:01, 08.09.26 Кількість переглядів 17 Ворог вишукує цілі для ударів по Києву! Місяцями вигадують правила виживання!

Як зміниться рух транспорту під час тривог

У Києві також змінюють підхід до організації руху під час повітряних тривог.

Пантелєєв розповів, що зранку 9 вересня «зелена» гілка метро, яка поєднує лівий та правий берег, працюватиме під час «жовтого» рівня загрози в тестовому режимі. Від 10 вересня це має відбуватися вже на постійній основі.

«Під час жовтого рівня загрози ця гілка не буде зупинятися», — зазначив він.

За його словами, це має поліпшити логістику між лівим та правим берегами Києва.

Також від 3 вересня вночі безперешкодно пересувається вантажний транспорт — фури. Це має зменшити навантаження на трафік у денний час.

Зміни стосуються і мостів. Вільним залишатиметься рух, окрім Південного мосту та Троєщинсько-Воскресенського шляхового переходу.

На Південному мосту під час оголошення повітряної тривоги та після її відбою застосовуватимуть обмеження. Приблизно 30 хвилин буде необхідно для проведення відповідних технологічних процедур, після чого міст відкриватимуть.

Аналогічний підхід згодом застосують і до Троєщинсько-Воскресенського переходу. Поки що з правого берега на лівий цей перехід буде закритий, а через тиждень там також запровадять 30-хвилинний таймаут під час оголошення або відбою повітряної тривоги.

«Тому рух мостами також буде вільнішим і покращить трафік», — сказав Пантелєєв.

Чи довше працюватиме метро

Скорочення комендантської години означатиме і продовження роботи громадського транспорту.

«На годину буде більше працювати метро. І, відповідно, підв’язаний до метро наземний транспорт», — пояснив Пантелєєв.

Таким чином, і наземний транспорт, і метрополітен працюватимуть на годину довше.

Водночас зміни не стосуватимуться червоної гілки метро. За словами Пантелєєва, вона працюватиме у тому ж режимі, що й до запровадження нових правил.

Тимчасові зміни, через які пасажирів зараз можуть просити залишати вагони на станції «Хрещатик», а не на «Арсенальній», не є новим постійним правилом.

«Змін в червоній гілці метрополітену не буде», — наголосив він.

Під час «жовтого» рівня загрози червона гілка також припинятиме роботу у надземній частині — там, де завершується тунель.

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