“Червоні двері, жовті двері”: що відомо про нову небезпечну гру серед підлітків

Небезпечні ігри ширяться серед українських дітей: психологи попереджають про загрозу, а спецслужби ворога використовують підлітків для диверсій / © Pexels

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В Україні набирає популярності нова гра, що викликає панічні атаки та галюцинації. Батьки занепокоєні, а психологи застерігають: розвага може призвести до психічних розладів.

Усі подробиці в ексклюзиві TSN.ua.

Новий небезпечний тренд активно шириться серед підлітків через TikTok та месенджери. Гра «Червоні двері, жовті двері», також відома як «Двері розуму», передбачає введення гравця у трансоподібний стан. Учасники діляться на дві ролі: провідник — людина, яка керує процесом та іддослідний — той, хто переживає «видіння».

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Процес гри виглядає так:

Піддослідний лягає на підлогу, кладучи голову на коліна провідника. Провідник починає масажувати скроні учасника, повторюючи фразу «Червоні двері, жовті двері, будь-які інші кольорові двері». Після цього піддослідний має описати кімнату, яку він бачить у своїй уяві. Якщо він стикається з «негативним» образом (наприклад, темною фігурою), гра має бути негайно зупинена.

Вважається, що якщо дитина перестає реагувати або відповідає уривчасто, вона може «застрягти» в паралельному світі. Хоча це лише вигадка, психологи та лікарі зазначають: такий метод впливу на психіку може мати реальні наслідки.

Чим небезпечна ця гра

Фахівці пояснюють, що насправді гра не відкриває двері в інший світ, а є психологічною маніпуляцією, яка вводить людину у стан сенсорної депривації.

Реальний ефект від «гри» — це запаморочення, нудота, панічні атаки, спотворення реальності та сильна тривожність після «виходу».

Звідки походить гра

Хоча «Червоні двері, жовті двері» стали популярними лише зараз, сама концепція гри не нова. Вона бере початок із містичних ритуалів та фольклорних вірувань.

За однією з версій, гра походить із Росії, де подібні експерименти активно поширювалися у містичних спільнотах. Вважається, що саме російські користувачі TikTok почали активно просувати цю «розвагу», як колись із сумнозвісним «Синім китом».

Від ігор до диверсій: як Росія використовує дітей

Раніше небезпечні ігри мали переважно психологічний характер, але зараз ситуація змінилася. Російські спецслужби використовують подібні механізми для вербування дітей у диверсійні групи.

Ще у 2022 році СБУ повідомляла, що окупанти створили ігрові додатки, які виманювали у дітей геолокацію стратегічних об’єктів.

Сьогодні ж Telegram-канали активно шукають підлітків для виконання серйозніших завдань, наприклад, підпал релейних шаф, підрив світлофорів та електроопор чи закладка вибухівки Такі дії часто закінчуються трагічно.

Наприклад, у березні 2025 року в Івано-Франківську двоє підлітків отримали завдання підірвати вибухівку в людному місці. Росіяни дистанційно активували заряд, коли хлопці несли його у сумці.

Експерти наполягають: уважність батьків — це найкраща профілактика.

Що варто робити:

Розмовляти з дитиною про небезпеки таких «ігор».

Контролювати контент, який вона споживає у соцмережах.

Перевіряти коло спілкування дитини в інтернеті.

Бути насторожі, якщо дитина стає замкнутою, дратівливою або нервовою.

«Червоні двері, жовті двері» — це не просто «гра», а серйозний ризик для психіки підлітків. Крім того, окупанти використовують ігрові механізми для того, щоб вербувати дітей на реальні злочини.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «Червоні двері, жовті двері»: в Україні шириться нова небезпечна гра для дітей!

Нагадаємо, російська ФСБ настільки знахабніла, що шукає собі агентів просто у львівських трамваях. Там з’явились плакати із QR-кодами, що ведуть на телеграм-канали, які закликають до вчинення диверсій. Просто біля вхідних дверей і кабіни водія висів код на банері і напис: «Не сумнівайся, переходь і здійсни свої мрії».