"Червоні лінії" Путіна: експосол США в Україні відповів, коли ЗСУ отримають ракети ATACMS і винищувачі

На думку дипломата, головна причина, щоб не посилати таке озброєння і авіацію – несміливість адміністрації у Вашингтоні.

Україна обов'язково отримає далекобійні ракети ATACMS і авіацію, але поки що США вагаються з таким рішенням через страх перед "червоними лініями" Путіна.

Про це заявив колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

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"Зараз йдеться про ракети дальністю 300 км. І якби ми вам посилали ATACMS і подібні ракети, я думаю, що ви могли успішно завершити контрнаступ і розірвати сухопутний коридор з РФ до Криму. І якби ви зруйнували Керченський міст, тактична проблема забезпечувати Крим була б величезною. Політичний ефект в Росії від такої поразки міг би бути вирішальним. І такий наступ – в інтересах не лише України, але і США та НАТО", – каже Гербст.

На думку дипломата, головна причина, щоб не посилати таке озброєння і авіацію – несміливість адміністрації у Вашингтоні.

"Вони завжди кажуть "ні", але потім передумують. Але я не можу точно сказати, коли вони змінять свою думку. Вони побоюються цих "червоних ліній" Путіна, але й побоюються критики зі сторони Конгресу. Тому я впевнений, що ви отримаєте ATACMS і винищувачі. Але це може бути як через місяць, так і через півтора року", – підсумував Джон Гербст.