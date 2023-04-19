Червоний рівень небезпеки: села на Дніпропетровщині готують до евакуації через паводок

Червоний рівень небезпеки на Дніпропетровщині. Область уже кілька днів поспіль затоплює через весняний паводок та скид води по каскаду водосховищ Дніпра. Місцями вода піднялася понад півтора метра і далі прибуває, залило сотні будинків у низинних районах, йдеться в ТСН.

На набережній Дніпра там, де тиждень тому можна було вільно ходити, нині треба брести по воді. У міській раді кажуть, рівень води найвищий за останні 10 років. Пішли під воду і пляжі. Подекуди піску не видно зовсім, а ріка дісталась до паркових зон, за десятки метрів від русла.

Потерпають і кафе та ресторани розташовані на набережній. Багато де довелось прибрати столи, бо на підлозі стоїть вода. “Відучора почалось, відкачуємо воду насосами, вичерпуємо відрами, вчора відкачали, а сьогодні знову”, - кажуть в закладі, що на березі Дніпра.

У кранах дніпрян вода змінила забарвлення, стала каламутною. Однак у “Дніпроводоканалі” запевняють, ситуація не критична і вода безпечна для здоров’я.

За даними ДСНС, зараз підтоплено майже 350 домоволодінь, здебільшого розташованих у руслі річок. Рятувальники ситуацію пояснюють значним скидом води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду.

Із села Обухівка човном переправили на суху землю 11 людей, з них семеро діти. А от у Курилівці, це одне з найбільш затоплених селищ, від евакуації поки відмовляються. Хоча подекуди там можна пробратися лише на човнах, зайти до будинків у людей вже немає можливості.

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