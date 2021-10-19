"Червону" Одесу чекає транспортний колапс: пасажири обурені, маршрутники погрожують не вийти на роботу

Водіїв-порушників взялися виховувати поліцейські та свідомі містяни.

В Одесі, яка від 18 жовтня перейшла в "червону" зону карантину, через стрімке зростання захворюваності на COVID-19, не надто переймаються дотриманням нових обмежувальних правил. В громадському транспорті одиниці в масках, а водії маршруток вщент забивають їх пасажирами. Це при тому, що в "червоній" зоні мають брати людей лише на сидячі місця і лише в масках.

Про те, як живеться і працюється в місті за посилених заборон - 19 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Виховувати водіїв взялися патрульні. В години пік вибірково зупиняють транспорт. Вже є і адміністративні протоколи по 17 тисяч штрафу на водіїв. На допомогу патрульним сталі і свідомі одесити. В поліції почали отримувати дзвінки від небайдужих, які вказують на яких маршрутах переповнені автобуси і які водії грубо порушують правила перевезення пасажирів в "червоній" зоні. Дехто навіть фільмує особисто ці порушення.

"Є вже і виписані адміністративні матеріали, є виявлені порушення з боку перевізників. Є зверення від громадян, які ми також відпрацьовуємо", - зазначає речниця патрульної поліції Алла Марченко.

Коронавірус в Україні: порушникам обмежень "червоної" зони загрожує штраф до 170 тисяч грн

Не минається і без скандалів. Найчастіше після зупинки поліцейськими водія маршрутки, що порушив режим перевезення, за нього вступаються пасажири, мовляв, якщо той буде брати лише "сидячих", то на зупинках утворюватимуться величезні черги. А їм потрібно і на роботу їхати, і додому.

Самі ж водії маршруток навіть погрожують, якщо і надалі діятимуть такі правила, вони просто не вийдуть на маршрути, бо їм ще й не вигідно перевозити лише стоячих пасажирів, то ж Одесу може найближчим часом чекати і транспортний колапс.

Нагадаємо:

В Україні до вже п'яти "червоних" областей можуть додатися ще чотири регіони: Житомирська, Сумська, Луганська і Харківська області. Посилити обмеження там можуть вже цього тижня.

там можуть вже цього тижня. Станом на середину жовтня Україна посідає друге місце за рівнем смертності від COVID-19 серед країн Європи.

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