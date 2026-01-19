- Дата публікації
"Червоний рівень" забруднення повітря: чому українцям радять не виходити на вулицю
Через аномальні морози та безвітряну погоду у Києві та західних регіонах зафіксовано «червоний рівень» забруднення повітря.
В Україні фіксують масове забруднення атмосферного повітря, яке перевищує показники у п’ять разів. Фахівці наполегливо рекомендують громадянам зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці. Наразі найгірші показники («червоний рівень») спостерігаються як у столиці, так і в західних областях країни.
Погану якість повітря мешканці можуть відчути фізично: вона провокує кашель, головний біль, а також печію в очах та горлі.
Причина — «крижана пастка» антициклону
Експерти пов’язують ситуацію з потужним Азійським (Сибірським) антициклоном, який приніс в Україну екстремальні морози. Окрім низьких температур, він став причиною застою повітряних мас.
Еколог Олександр Соколенко пояснює, що таке явище для України не нове, а головними факторами є поєднання погоди та діяльності людини:
«Забрудненню сприяє Азійський антициклон. Повітряна маса зараз малорухлива. Оскільки найнижча температура (до -14°C у Києві та до -30°C на заході) фіксується саме біля поверхні, холодне повітря стає важким і "притискає" всі викиди до землі. Через відсутність вертикальної циркуляції шкідливі домішки нікуди не діваються», — зазначає експерт.
Що саме отруює повітря?
За словами еколога, основними джерелами забруднення зараз є:
Автотранспорт: вихлопні гази у безвітряну погоду залишаються в приземному шарі.
Генератори: через дефіцит електроенергії масове використання бензинових генераторів дає значне додаткове навантаження на атмосферу.
Пічне опалення: на заході України, де морози сягають -30°C, люди інтенсивно палять дровами, що створює щільну завісу диму.
Схожа ситуація характерна для східної Польщі, де населення для обігріву приміщень активно використовує вугілля. У безвітряні дні це створювало суцільний смог заввишки до десяти метрів над землею, навіть за умови чистого неба.
Коли очиститься небо?
Ситуація у Києві та регіонах зміниться лише разом із погодою. Олександр Соколенко виділяє два сценарії очищення:
Потепління: сонце почне прогрівати землю, що запустить вертикальну циркуляцію повітря.
Прихід циклону: активні повітряні маси з Атлантики принесуть вітер, який «розжене» накопичені шкідливі речовини.
Проте найближчі два дні у столиці прогнозують тумани, які лише посилять концентрацію смогу.
«Тумани сприятимуть забрудненню повітря. І воно буде ще більшим, ніж є зараз. Все зміниться, коли з’явиться вітряна погода. Людям варто дослухатися до порад і менше перебувати на вулиці. Хоча через сильні морози більшість не особливо наважується на прогулянки містом», — підсумовує Олександр Соколенко.