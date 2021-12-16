Четверо дітей загинули на шкільному святкуванні в Австралії: батут із ними злетів на висоту 4 поверху

Четверо дітей загинули на шкільному святкуванні в Австралії: батут із ними злетів на висоту 4 поверху

Діти падали із 10-метрової висоти.

Батут, на якому гралися діти на святі в Австралії, злетів у повітря через сильний вітер і в результаті 4 школярів загинули. Трагедія сталася на австралійському острові Тасманія.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Звичайне шкільне святкування учнів 6 класу перервав потужний порив вітру. Батут, на якому бавилися діти, знявся у повітря: десь до рівня четвертого поверху.

"Поліцію та служби екстреної допомоги викликали на місце події сьогодні о 10 годині ранку. Схоже, порив вітру призвів до злету надувного замку. Кілька дітей впали. Вони могли летіти з висоти приблизно 10 метрів», - кажуть в поліції.

Загинули четверо: двоє хлопчиків та двоє дівчаток. Ще кілька дітей сильно травмувалися. Із майданчика поранених школярів довелося забирати гелікоптерами.

Нині на галявині, де сталася трагедія, урізнобіч розкидані шматки того самого батуту, на якому діти і злетіли у повітря. Очевидці не можуть отямитись: день був сонячний і такий сильний вітер заскочив усіх зненацька.

На австралійському острові Тасманія батут із дітьми злетів у повітря - 4 школярів загинули | Новини світу

З родинами, які стали свідками моторошного інциденту нині працюють психологи. Свої співчуття родинам висловив прем’єр-міністр. «Маленькі діти були цього веселого дня зі своїми сім’ями, і це перетворилося на таку жахливу трагедію, у цю пору року, це просто розбиває нам серце», - заявив він.

З ними прощатимуться у найближчі дні. Поки поліція з’ясовує усі обставини трагедії, автралійці закликають здійснити перевірку інших майданчиків з батутами на кріплення.

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