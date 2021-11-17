Четверта за рік пожежа у будинку для літніх в Україні: чому горять такі заклади та чи можна уникнути жертв

Четверта за рік пожежа у будинку для літніх в Україні: чому горять такі заклади та чи можна уникнути жертв

Спеціальних вимог до будівель, в яких доживають свого віку немічні люди, немає.

Пожежа у будинку для літніх у Дніпрі, де загинуло п’ятеро жінок - це четверта трагедія у подібних закладах лише цього року. У двох жертв вдалося уникнути. Але у Харкові у січні живцем згоріло п’ятнадцятеро немічних. То ж чому так часто горять будинки для літніх і чи можна якось уникнути жертв - намагалися з’ясувати у сюжеті ТСН.19:30 16 листопада.

Вони згоріли живцем. П’ятнадцятеро людей - від сімдесяти одного року до дев’яноста одного - стали жертвами вогняної пастки. Літні були немічними, без сторонньої допомоги не обходилися. Сама будівля - на два поверхи, а ще і вікна заґратовані. Шансів вибратися не було.

Після харківської трагедії президент України анонсував масштабні перевірки закладів для літніх та законодавчі зміни. Але вже через три тижні загорівся будинок для літніх на околиці Києва.

Шістдесят п’ятьох старих пожильців вдалося евакуювати персоналу та рятувальникам. Цей заклад перевірили у лютому, лише порушень правил пожежної безпеки було сорок два. Власнику дали місяць на їхнє усунення, але будинок згорів раніше.

Третя цьогорічна пожежа - у приватному закладі Кривого Рогу. Уночі загорілося господарче приміщення на першому поверсі. Двадцять двом мешканцям пансіонату пощастило - не загинув ніхто.

Спеціальних вимог до будівель, в яких доживають немічні - немає - каже експерт з питань безпеки Андріан Галач. Скажімо, у Харкові неходячих пенсіонерів персонал виносив через усю чималу двоповерхову будівлю до єдиного виходу. Це мають бути або одноповерхові будівлі, або будівлі, де є надійні засоби евакуації на випадок пожежі, розраховувати як для звичайного офісу, де люди можуть самі вийти, не достатньо, а держава має сформулювати ці вимоги й в законодавчому регулюванні виходити з того, що буде найгірший можливий сценарій, він трапляється уночі, коли у цьому будинку знаходиться одна-дві особи, які чергують.

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В Україні буквально кожен п’ятий літній потребує стороннього догляду. Десять тисяч осіб нині перебувають у дев’яносто двох державних закладах. Приміщення під них, зазвичай йшли за залишковим принципом. Фінансують їх нині громади, де грошей і так бракує.

А нелегальні - економлять на всьому задля надприбутків. Коли бізнесмен відкриває такий будинок, то він намагається зекономити й на будівництві, на матеріалах, з яких зроблено стіни чи перекриття. Часто це бувають вогненебезпечні матеріали. Це проводка, яку теж, з економії купляють дешевшу, і утримання персоналу. Часто такі заклади не забезпечені медичним персоналом належної кваліфікації, навіть на думку бізнесменів, які займаються такою діяльністю, мовляв, "якби ми дотримувались усіх правил протипожежної безпеки, і стандартів догляду, то утримання одного клієнта обходилось близько б 90 тисяч на місяць".

Масштаби нелегального ринку соцпослуг в країні можна проаналізувати хоча б по Харківщині. Після трагедії там знайшли 118 чинних закладів при лише трьох офіційних. Але виявити нелегалів - це завжди проблема. У тому ж Харкові, скажімо, згорілий будинок, як об’єкт з масовим перебуванням людей – не реєстрували.

Закон не забороняє вести таку діяльність, а бізнесмени часто просто не пускають перевіряльників на свою територію, там немає ніяких вивісок, ніяких впізнавальних знаків, що це саме будинок для людей похилого віку. І вони просто брешуть про те, чим вони там займаються, навіть немає інструкцій поліції чи адміністрації на місцях, що вони мають робити, як вони мають діяти, немає таких механізмів. Про це скаржаться і до Міністерства соціальної політики - про прогалини у правовому полі

Наймасштабніша трагедія трапилася у травні 2016 року. У Літочках, селі під Києвом живцем згоріло сімнадцятеро осіб - майже половина пожильців. Це був нелегальний пансіонат.Будівля значилася просто як приватний будинок. Причина пожежі - в електропроводці. Обгорілий скелет будинку досі стоїть пусткою. А висновки з трагедії за п'ять років не зроблено.

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Чому в Україні так часто горять будинки для літніх і чи можна уникнути жертв

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