Чи атакуватимуть США Іран після обстрілу американської бази: що кажуть політики та експерти

Бойовики, яких підтримує Іран, завдали удару безпілотниками по базі США в Йорданії. Відомо, що там загинуло 3 американських військових, ще понад 30 - поранено. А тому зараз постає питання - чи завдадуть США удару по Ірану?

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Атака безпілотника по базі США - заява Байдена

На кордоні Йорданії атакували базу США "Тауер 22". Цієї ночі там загинуло троє американських військових, ще принаймні 34 зазнали поранень.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що його країна відповість за загибель своїх військових.

Джо Байден

Відповідальність за удар взяло на себе угруповання "Коаліція ісламського опору", яке підтримує Іран. Відтак хоча офіційний Тегеран свою причетність до безпілотника відкидає, всі звинувачують саме його.

Республіканці ж одразу перетворюють цей напад на американських військових у частину своєї передвиборчої кампанії. Дональд Трамп звинувачує Байдена в бездіяльності дописом у соцмережах, інша кандидатка у президенти від республіканців Нікі Гейлі закликає відповісти Ірану силою.

Що кажуть експерти

Всі американські військові експерти, яких ця новина теж застала зненацька, переконані - відповідь буде. Питання в тому, чи не призведе вона до глобальної ескалації.

"Ми вже чули заклики, зокрема і від конгресменів - вдарити безпосередньо по Ірану. Я не думаю, що Пентагон так далеко зайде, бо це однозначно збільшить масштаб конфлікту", - каже директорка департаменту безпеки Центру американського прогресу Елісон Макманус.

Американська база на карті

Республіканці закликають ударити по Ірану

Завдати удару по Ірану президента закликають республіканці. Деякі ж демократи звинувачують Байдена в тому, що до цього призвела підтримка Ізраїлю. Звідки завдали удару - не повідомляють.

Військові намагаються з'ясувати і це, і причину, через яку ППО на базі пропустила дрон. Пересічні йорданці зустрічають новину без захвату: побоюються, що цей удар - не останній.

Протистояння на Близькому Сході

Це - перші загиблі американські військові на Близькому Сході від початку нової війни, яку у відповідь на найкривавіший в історії Ізраїлю теракт ХАМАСу торік 7 жовтня минулого почали ізраїльські війська в Секторі Гази.

Ізраїль поставив собі за мету цього разу повністю знищити там інфраструктуру ХАМАСу та повернути захоплених 7 жовтня заручників. Частину людей бойовики відпустили, після чого переговори зайшли у глухий кут.

Звинувачуючи Сполучені Штати в підтримці Ізраїлю, єменські хусити - ще одні бойовики, яких підтримує Іран - почали атакувати кораблі в Червоному морі, на яке припадає чи не половина морської торгівлі. А далі - намагатися бити по західних військових кораблях. У відповідь західні союзники, передовсім Велика Британія та Сполучені Штати, почали бити по позиціях хуситів.

Нагадаємо, під час нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинуло трое військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Американську базу в Йорданії, за словами президент США Джо Байдена, атакували радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран.

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