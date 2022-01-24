Чи боятися наступу Росії: які настрої панують на передовій та чим зустрічатимуть ворога українські бійці

Чи боятися наступу Росії: які настрої панують на передовій та чим зустрічатимуть ворога українські бійці

В усіх бійців на передових позиціях нова, модернізована зброя.

На фронті бійці, яким у разі наступу доведеться першими зустріти російських вояків, провокації сприймають спокійно. Українські військові переконують - ворога треба зустріти спокійно, з холодною головою.

Про те, які настрої панують на передовій та що українські воїни робитимуть, якщо ворог таки відважиться на повномасштабне вторгнення - 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В усіх бійців на цих позиціях нова, модернізована зброя. Тут навіть якось чекають, коли ворог посуне – щоб випробувати новий автомат у великому бою. Тому ворожі провокації тут сприймають спокійно.

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"Справа не в чисельності противника, а в настрої людей, у нашому настрої і характері - як ми відбиватимемо (атаку ворога - Ред.). І ми відіб'ємо. Хоч трішечки, але ми протримаємося до приходу основних сил. Принаймні ці позиції ніхто не здасть", - запевняє боєць на псевдо "Кот"

Українські захисники не перечитують панічні коментарі від сотень військових експертів в Мережі. Вони воюють вже восьмий рік, і переконують - ворога треба зустріти спокійно, з холодною головою – тоді прицілюватися з нового автомата буде ще легше.

Новини з фронту: які настрої панують на передовій

Нагадаємо:

У понеділок, 24 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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