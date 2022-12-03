Чи буде друга хвиля мобілізації в Україні і коли розпочнеться демобілізація – відповідь експерта

Олег Жданов зазначив, що потрібна лише домобілізація за необхідності.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи буде друга хвиля мобілізації в Україні і коли розпочнеться демобілізація.

Про це він повідомив на своєму YouTube каналі 3 грудня.

"У нас немає такого поняття, чіткого розмежування, як перша хвиля, друга, третя, четверта… Такого вже немає. Ми призвали, мобілізували достатню кількість людей, а зараз Міністерство оборони чи Генеральний штаб проводять підживлення, тобто вони допризивають необхідну кількість людей потрібних спеціальностей. Тобто такого поняття як хвиля – там 100-200 тисяч, такого не буде", - пояснив він.

На думку Жданова, система налагоджена таким чином, що Збройним силам достатньо вже мобілізованих людей.

"Потрібна лише домобілізація у міру необхідності – так це правильно звучатиме", - додав він.

Військовий експерт сказав, що люди воюватимуть до закінчення війни, але це не означає, що всі дев'ять місяців – у бою, у окопі, на передовій.

"Чим далі від початку, тим більше організовано працює система ротації військ на передньому краї: батальйони змінюють один одного, роти змінюють одна одну. Проводиться ротація", - додав він.

Жданов нагадав, що Верховна Рада запровадила на законодавчому рівні відпустки до 10 діб для кожного військовослужбовця зі складу Збройних сил України.

"Тож у цьому плані хвиль не буде, але люди воюватимуть до переможного кінця", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, українські військові, які щодня дають відсіч російським окупантам на передовій, зараз потребують теплого одягу та засобів обігріву.

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