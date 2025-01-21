Чи буде "кінець війни за 24 години": що сказав Трамп про Україну після інавгурації

За словами Трампа, терміни закінчення війни в Україні будуть зрозумілими після його розмови з Путіним.

Новий президент США Дональд Трамп пообіцяв золоту еру для Америки та закінчення всіх війн, але не сказав жодного слова про Україну під час інавгурації, що відбулася у понеділок, 20 січня. Але після церемонії Трамп таки пояснив свою обіцянку закінчити війну в Україні за один день. Тож скільки часу потрібно 47-му президенту США для завершення війни в Україні, коли Трамп зустрінеться з Путіним та що буде з Росією, якщо Путін не погодиться на мирну угоду? Всі деталі гучних промов Трампа – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Золота ера для Америки та жодного слова про Україну

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Основним пріоритетом своєї каденції він назвав створення вільного народу, який процвітає. У своїй промові Дональд Трамп пообіцяв золоту еру для Америки, але не сказав жодного слова про Україну. Також Трамп пообіцяв закінчити всі війни, але й тут про Україну – ні слова.

Однак ексголова МЗС Павло Клімкін пояснив, що не потрібно шукати "зраду" в задумі президента США. Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові 20 січня не згадав Україну, адже діяв за логікою американського лідера – говорити винятково про свою країну.

Зеленський привітав Трампа

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський привітав новообраного президента Сполучених Штатів та американський народ з інавгурацією 47-го президента, наголосивши, що "це шанс, яким потрібно скористатися".

"Він [Трамп – ред.] сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу, всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру – справжнього миру. Це шанс, яким потрібно скористатися", – сказав український президент.

Обіцяти – не означає виконати

Ну а як же закінчення війни в Україні за один день? Трамп після інавгурації таки пояснив свою обіцянку. Політик заявив про бажання провести переговори з Путіним. Про це він сказав на зустрічі з прихильниками в Capital One Arena у Вашингтоні.

"Минуло пів дня. У мене ще є пів дня. Ми хочемо все закінчити", – пояснив Трамп свою обіцянку "завершити війну в Україні за день".

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За його словами, він зрозуміє можливі терміни закінчення війни лише після розмови з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним. Щоправда, Трамп не впевнений, чи піде Путін йому назустріч. Також він висловив упевненість, що Володимир Зеленський хоче укласти угоду, щоб припинити війну. Натомість, за словами президента США, невідомо, чи хоче цього Путін.

Довгоочікувана зустріч

Водночас очільник Білого дому зауважив, що не може говорити про те, коли саме відбудеться його зустріч з Путіним. Однак пізніше зауважив, що це може статися дуже скоро.

У відповідь на запитання, як він планує завершити війну в Україні, президент США зазначив: "Ми намагаємося зробити це якомога скоріше". Водночас Трамп вкотре висловив свою позицію, що ця війна ніколи не мала початися.

Згодом, коли журналісти спробували уточнити, скільки часу знадобиться, щоб припинити конфлікт, Трамп зауважив, що спочатку він має поговорити з Путіним. За його словами, багато хто вважав, що війна закінчиться за тиждень, але вона розтягнулася на майже три роки.

Трамп констатував, що загинуло дуже багато людей – як з російського боку, так і з боку України, тож "було б дуже добре покласти край цій війні". При цьому Трамп впевнений, що добре порозумівся б із Путіним. Він також висловив сподівання, що той зрештою погодиться на угоду.

Гучні заяви Трампа

Гучних заяв від Дональда Трампа про Україну та закінчення війни було чимало. Зокрема, одіозний політик говорив таке:

Гарріс гарантовано втягне США в Третю світову війну, бо вона надто некомпетентна для цієї роботи.

Зеленський ніколи не мав дозволити цій війні початися, бо вона програшна.

Я сказав, Володимире [Путін – ред.], якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару просто по центру грьобаної Москви.

Я дуже добре ладнаю з Путіним. Це [вторгнення до України – ред.] було зіницею його ока, Байден нічого з цим не зробив, він навіть не говорив з Путіним понад рік. Я спробую завершити цю війну.

Путін однозначно супротивник і конкурент, якщо ми колись закінчимо війну в Україні, на якомусь рівні нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, Росією та нашими союзниками по НАТО в Європі.

Також Трамп неодноразово хвалив Путіна та говорив про те, що Україна програє війну. А вже на етапі передвиборчих перегонів-2024 за президентське крісло він заявив, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби він був президентом.

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А ще Трамп стверджував, що зупиняв війни телефонними дзвінками. І знову, і знову запевняв, що якби він був президентом, то до такого б не дійшло.

Також Трамп говорив і про те, що обидва президенти, як Зеленський, так і Путін, його "поважають", а сам він добре знає, як українського, так і російського лідерів і що з останнім у нього хороші взаємини.

Попри такі комплементарні заяви, Трамп висловлювався про Зеленського й доволі гостро. Називав “найкращим продавцем”, маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову і фінансову допомогу для України. Хоча з огляду на репутацію Трампа в бізнесі, це міг бути й комплімент у бік українського президента.

Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ до України республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом. У своїх публічних виступах, коли Трамп говорив про Україну, він підкреслював, що війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім. Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що через їхні рішення "України більше не існує". Потім він заявив, що "врегулює війну в Україні" та "покладе край хаосу на Близькому Сході", оскільки світ "дуже близький до Третьої світової війни".

Водночас на дебатах із президентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру. Також республіканець заявляв, що в розмові з Путіним нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія "піде на Україну".

Сам Путін зазначав, що "не пам’ятає такої розмови". На окрему увагу заслуговують згадки Трампа про роль Сполучених Штатів у підтримці Києва. Як сам республіканець, так і його союзники в минулому були незадоволені тим, скільки США витрачають коштів на допомогу Україні. Натомість вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря. Примітно, що одіозний політик і бізнесмен Трамп неодноразово звинувачував Байдена у війні в Україні, запевняв, що ресурси закінчуються, та вкотре наголошував, що лише він у змозі зупинити війну.

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В інтерв'ю Fox News у липні 2023 року Трамп зазначив, що спробує підштовхнути президента Росії Путіна до переговорів, погрожуючи відкрити канали допомоги для України. І навпаки, він заявив, що чинитиме тиск на президента України Володимира Зеленського, погрожуючи припинити надання допомоги.

Крім цього, Трамп висловлювався про операцію ЗСУ на Курщині.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони хлинули до Росії. Буде Третя світова війна", – заявляв Трамп.

А у вересні він проговорився, як саме збирається закінчити війну в Україні. Трамп натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля.

"Коли у Путіна барель по 100 доларів – війна працює. За 40 доларів за барель вона взагалі не працюватиме", – заявив Трамп.

Ба більше, після того, як Трамп вдруге став президентом США, у своїй промові перед виборцями 6 листопада він пообіцяв завершити всі війни у світі. Цю тезу він повторив і на інавгурації 20 січня 2025 року.

Перші укази Трампа після інавгурації

В перші години своєї роботи на посаді 47-го президента США Дональд Трамп скасував 78 указів свого попередника Джо Байдена. Зокрема, одразу після інавгурації він відтермінував заборону TikTok, на 90 днів призупинив будь-які програми допомоги іншим країнам, підписав вихід США з Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також указ під назвою "Відновлення свободи слова та припинення федеральної цензури".

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