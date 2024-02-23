Чи буде масований обстріл 24 лютого: експерт зробив гучну заяву про “новинки” рашистів

Росіяни цілком можуть влаштувати масований обстріл України 24 лютого, який не буде відрізнятися від інших атак. Однак один нюанс все ж таки є.

Який саме, розповів в ексклюзивному інтервʼю для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

“Вони цілком можливо можуть розпочати удари по території України. Вони не будуть відрізнятися якось від тих, що ми вже бачили. Це може бути комбінована компонента: це будуть крилаті ракети, балістичні ракети. Попередньо може відбуватися наліт дронами-камікадзе Shahed 131/136, щоб розсередити увагу та боєкомплект засобів протиповітряної оборони, “вскрити” засоби протиповітряної оборони таким чином і потім вже підлаштовуватися під них під час пусків”, — зазначив експерт.

“Отже класична така сама система, яка була наприкінці 23-го року та початку 24-го”, — додав він.

Нічого нового, говорить Коваленко, однак дещо може змінитися, а саме — може доєднатися компонента північнокорейських ракет KN-23. Експерт акцентував, що росіяни починають їх все частіше використовувати.

“І окрім всього іншого є такий момент: ракет Х-101/555 у них достатньо для того, щоб провести масований такий удар, але мене більш за все трошки дисонує те, що вони не використовують КРМБ “Калібр” вже достатньо давно, з вересня 2023-го року. Масовано, я маю на увазі. Вони декілька разів їх використовували, але в невеликій кількості, 2-3-4 ракети, не більше, і разово, на відміну від Х-101/555. Саме на відміну від авіаційних ракет, “Калібрів” в них багато, майже 300 одиниць”, — зауважив Коваленко.

Тому виникає питання, додав він, чого їх не використовують: “Не виключено, що саме в цей період вони знову можуть повернутися до їх використання”.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що очікувати атак від Росії варто завжди, не лише на роковини вторгнення. Тому розслаблятися не треба.

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