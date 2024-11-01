Чи буде масове звільнення вчителів через скорочення кількості учнів: у МОН відповіли

Від початку війни кількість учнів в Україні зменшилася на 300 тисяч.

Учнів в Україні через повномасштабну війну стало менше, планується укрупнення і закриття шкіл. Однак масового звільнення педагогів не буде.

Про це міністр освіти Оксен Лісовий розповів в інтерв’ю Аллі Мазур на YouTube-каналі 1+1.

“Я боюсь, що нам педагогів буде ще не вистачати. Тому що є природній відхід педагогів, вчителі похилого віку виходять з системи. Є міграція, педагоги виїжджають. Є зміна професії, тому що дуже часто хорошого педагога ми не можемо втримати в системі освіти, бо він розуміє, що може заробити більше”, — каже міністр.

За його словами, від початку війни кількість учнів в Україні зменшилася на 300 тисяч. Однак і педагогів стало на 10 тисяч менше.

“Боятися повальних звільнень не варто. Сьогодні є цілі регіони, які шукають вчителів. Інше питання, що у нас є проблема з деякими предметами. Критично не вистачає вчителів математики, англійської, інформатики”, — розповів Лісовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Алла МАЗУР і міністр освіти ЛІСОВИЙ: ЗАРПЛАТИ педагогів, ШТРАФИ за російську і СКОРОЧЕННЯ програми

Читайте також: