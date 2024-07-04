Чи буде перелам у війні цього літа: відомий астролог Влад Росс назвав сценарії

За словами Росса, не виключені зміни у військовому керівництві держави.
На фронті найближчим часом не очікується значних просувань ЗСУ, а от у військовому керівництві можливі суттєві зміни. Про це в інтерв'ю для ТСН.ua розповів астролог Влад Росс.
На питання про те, чи можливо найближчим часом звільнення від ворога територій збройними силами України, Росс відповідає впевнено: "До осені ніякого просування не буде".
За словами Росса, не виключено, що восени в Україні можлива заміна головнокомандувача ЗСУ.
"З вересня у нас може бути абсолютно новий молодий генерал, не радянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше повідомлялось про те, що за прогнозом тарологині українців очікує голодна зима.
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