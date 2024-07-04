Чи буде перелам у війні цього літа: відомий астролог Влад Росс назвав сценарії

За словами Росса, не виключені зміни у військовому керівництві держави.

На фронті найближчим часом не очікується значних просувань ЗСУ, а от у військовому керівництві можливі суттєві зміни. Про це в інтерв'ю для ТСН.ua розповів астролог Влад Росс.

На питання про те, чи можливо найближчим часом звільнення від ворога територій збройними силами України, Росс відповідає впевнено: "До осені ніякого просування не буде".

За словами Росса, не виключено, що восени в Україні можлива заміна головнокомандувача ЗСУ.

"З вересня у нас може бути абсолютно новий молодий генерал, не радянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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