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Чи буде повторний наступ на Київ: астролог назвав небезпечні місяці

Чи буде повторний наступ на Київ: астролог назвав небезпечні місяці

Влад Росс відповів, чи піде Росія знову на Київ/ колаж ТСН.ua

Астролог назвав небезпечний період для столиці України.

Російські окупанти влітку 2024 року можуть здійснити повторний наступ на Київ. Особливо небезпечним періодом є липень та серпень. 

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Астролог передбачає, що влітку росіяни можуть спробувати знов здійснити наступ на Київ.

"Влітку збираються напасти на Київ, особливо небезпечний період – липень та серпень. Звісно, за умови, що в Москві не станеться перевороту. Липень-серпень – найнебезпечніший період", - каже Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, як закінчиться наступ Росії на Україну

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